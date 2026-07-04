Ukraińcy zniszczyli rosyjski samolot na Krymie. Opublikowali nagranie

Świat

Rosyjski myśliwiec MiG-29 został zniszczony przez ukraińskiego drona w bazie lotniczej na Krymie. Ukraińcy opublikowali film z momentu trafienia maszyny w sieci. Agencja Unian podała, że Rosjanie mogli ponieść straty w wysokości dziesiątek milionów dolarów.

Mapa Morza Czarnego z zaznaczoną lokalizacją Belbek na Krymie oraz małe okno z nagraniem z monitoringu przedstawiające dwie osoby w ciemnym pomieszczeniu.
Google Maps, x/Ukraińskie Siły Zbrojne
Ukraińcy zniszczyli rosyjski samolot na Krymie

Ukraińskie portale informacyjne podają, że atak przeprowadzono w nocy z 25 na 26 czerwca. 

"Specjaliści Departamentu Systemów Bezzałogowych Głównego Zarządu Wywiadowczego (GUR) Ministerstwa Obrony zaatakowali lotnisko Belbek na tymczasowo okupowanym Krymie. W wyniku operacji zniszczony został rosyjski myśliwiec MiG-29" - przekazała ukraińska agencja, powołując się na komunikat władz.

 

Ukraiński wywiad przekazał też, że "jednym uderzeniem" zniszczono znajdującą się tam wyrzutnię lotniskową. "Szacowane straty agresora mogą sięgać dziesiątek milionów dolarów" - twierdzi Unian.

Krym. Rosyjski MiG-29 zniszczony, nagranie trafiło do sieci

Ukraiński wywiad udostępnił w sieci filmik z drona, w którym widać jak bezzałogowiec błyskawicznie zbliża się do samolotu i go trafia.

 

 

Ukraiński wywiad precyzuje, że zniszczony samolot to MiG-29. W sieci czytamy, że najprawdopodobniej był to model MiG-29K. To jedna z najnowocześniejszych wersji tego myśliwca.

 

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MiG-29K to samolot używany m.in. przez rosyjską marynarkę wojenną i trafił na Krym po przejęciu przez Rosję półwyspu w 2014 roku. Posiada on m.in. zmodernizowany radar i może operować w każdych warunkach atmosferycznych. Maszyna ta została zaprojektowana z myślą o wykonywaniu i wspieraniu morskich operacji.

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki dronów na Krym

Od kilku miesięcy Ukraina prowadzi coraz skuteczniejszą kampanię dronową wymierzoną w okupowany przez Rosjan półwysep. Ukraińscy chwalą się w sieci nagraniami uwieczniającymi rosyjskie straty w wojskowym sprzęcie i infrastrukturze.

 

W drugiej połowie czerwca drony uszkodziły elektrownię cieplną Tawrija. Siły Zbrojne Ukrainy skutecznie niszczą też bazy paliwowe na Krymie. W efekcie takich uderzeń okupacyjne władze półwyspu mają ciągłe problemy z zaopatrzeniem mieszkańców w energię.

 

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Ataki - jak przyznały ukraińskie władze - mają być elementem zapowiedzianej przez Kijów strategii powrotu do działań z 2023 roku, których celem jest izolowanie okupowanego przez Rosję ukraińskiego terytorium.

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Mateusz Balcerek / Mateusz Balcerek/wka / polsatnews.pl
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