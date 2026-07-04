Ukraińskie portale informacyjne podają, że atak przeprowadzono w nocy z 25 na 26 czerwca.



"Specjaliści Departamentu Systemów Bezzałogowych Głównego Zarządu Wywiadowczego (GUR) Ministerstwa Obrony zaatakowali lotnisko Belbek na tymczasowo okupowanym Krymie. W wyniku operacji zniszczony został rosyjski myśliwiec MiG-29" - przekazała ukraińska agencja, powołując się na komunikat władz.

Ukraiński wywiad przekazał też, że "jednym uderzeniem" zniszczono znajdującą się tam wyrzutnię lotniskową. "Szacowane straty agresora mogą sięgać dziesiątek milionów dolarów" - twierdzi Unian.

Krym. Rosyjski MiG-29 zniszczony, nagranie trafiło do sieci

Ukraiński wywiad udostępnił w sieci filmik z drona, w którym widać jak bezzałogowiec błyskawicznie zbliża się do samolotu i go trafia.

Onboard footage from a Ukrainian attack drone as it slams into a Russian MiG-29 Fulcrum at Belbek airbase in Crimea. pic.twitter.com/HSLNFJyu2I — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 4, 2026

Ukraiński wywiad precyzuje, że zniszczony samolot to MiG-29. W sieci czytamy, że najprawdopodobniej był to model MiG-29K. To jedna z najnowocześniejszych wersji tego myśliwca.

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MiG-29K to samolot używany m.in. przez rosyjską marynarkę wojenną i trafił na Krym po przejęciu przez Rosję półwyspu w 2014 roku. Posiada on m.in. zmodernizowany radar i może operować w każdych warunkach atmosferycznych. Maszyna ta została zaprojektowana z myślą o wykonywaniu i wspieraniu morskich operacji.

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki dronów na Krym

Od kilku miesięcy Ukraina prowadzi coraz skuteczniejszą kampanię dronową wymierzoną w okupowany przez Rosjan półwysep. Ukraińscy chwalą się w sieci nagraniami uwieczniającymi rosyjskie straty w wojskowym sprzęcie i infrastrukturze.

W drugiej połowie czerwca drony uszkodziły elektrownię cieplną Tawrija. Siły Zbrojne Ukrainy skutecznie niszczą też bazy paliwowe na Krymie. W efekcie takich uderzeń okupacyjne władze półwyspu mają ciągłe problemy z zaopatrzeniem mieszkańców w energię.

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Ataki - jak przyznały ukraińskie władze - mają być elementem zapowiedzianej przez Kijów strategii powrotu do działań z 2023 roku, których celem jest izolowanie okupowanego przez Rosję ukraińskiego terytorium.