Spółka Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Polska Miedź poinformowała o tragedii za pośrednictwem platformy X. Jak czytamy, do wypadku doszło w piątek w późnych godzinach wieczornych.

Dolny Śląsk. Tragiczny wypadek w hucie miedzi

"Z przykrością informujemy, że 3 lipca 2026 roku, o godzinie 23.18, na terenie Wydziału Przygotowania Wsadu P-21 Huty Miedzi Głogów II doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 38-letni pracownik huty" - czytamy w komunikacie.

Okoliczności zdarzenia będą przedmiotem analizy prowadzonej przez specjalnie powołaną komisję, która ma za zadanie ustalić przyczyny tragedii. Do tej pory przekazano jedynie, że do wypadku doszło podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi.

Dwudniowa żałoba w KGHM Polska Miedź. Nie żyje 38-letni pracownik

We wpisie poinformowano, że pracownikowi udzielono natychmiastowej pomocy, jednak mimo podjętej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować.

"Decyzją Zarządu KGHM we wszystkich oddziałach Spółki wprowadzono dwudniową żałobę. Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia" - przekazano.