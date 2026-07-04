Tragiczny wypadek w hucie. Pracownik nie żyje, ogłoszono żałobę

Polska

Do tragicznego wypadku doszło w głogowskiej hucie miedzi (woj. dolnośląskie). Mimo podjętej akcji ratunkowej zmarł 38-letni pracownik zakładu, w związku z czym we wszystkich oddziałach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi ogłoszono żałobę.

Krajobraz z elektrownią w tle i rzeką na pierwszym planie.
KGHM Polska Miedź
Żałoba w KGHM po śmierci 38-letniego pracownika

Spółka Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Polska Miedź poinformowała o tragedii za pośrednictwem platformy X. Jak czytamy, do wypadku doszło w piątek w późnych godzinach wieczornych

Dolny Śląsk. Tragiczny wypadek w hucie miedzi

"Z przykrością informujemy, że 3 lipca 2026 roku, o godzinie 23.18, na terenie Wydziału Przygotowania Wsadu P-21 Huty Miedzi Głogów II doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 38-letni pracownik huty" - czytamy w komunikacie.

 

Okoliczności zdarzenia będą przedmiotem analizy prowadzonej przez specjalnie powołaną komisję, która ma za zadanie ustalić przyczyny tragedii. Do tej pory przekazano jedynie, że do wypadku doszło podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi.

Dwudniowa żałoba w KGHM Polska Miedź. Nie żyje 38-letni pracownik

We wpisie poinformowano, że pracownikowi udzielono natychmiastowej pomocy, jednak mimo podjętej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. 

 

"Decyzją Zarządu KGHM we wszystkich oddziałach Spółki wprowadzono dwudniową żałobę. Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia" - przekazano.

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Maria Literacka / polsatnews.pl
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