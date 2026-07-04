Informacje o wypadku w miejscowości Postolin w gminie Sztum policja otrzymała w sobotę przed godz. 5:00 rano. Na miejscu funkcjonariusze zastali zniszczone BMW.

Pojazdem kierowanym przez 22-letniego mężczyznę podróżowało łącznie pięć osób, w tym 12-letnia dziewczynka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód uderzył w nasyp drogowy i dachował.

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- 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Karolina Kosmowska z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

Niestety, cztery osoby - w tym 12-letnia dziewczynka - poniosły śmierć na miejscu. 22-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

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Na miejscu trwają działania policji. Mundurowi ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Postolinie informowała, że droga Postolin-Sztum jest zablokowana co najmniej na kilka godzin. Kierowcom rekomendowane są objazdy.