Śmierć czterech osób w Skawinie. "Nie do uwierzenia"

Polska

- Mieszkańcy mówią wprost: To bardzo spokojna okolica. Wszyscy mówią, że są w ogromnym szoku - relacjonowała na antenie Polsat News reporterka Dominika Orzech. Postawiona przez śledczych hipoteza mówi, że w Skawinie 35-latek najpierw zamordował swoją żonę, kilkudniową córkę oraz teściową, a następnie sam odebrał sobie życie. 

Policyjna taśma z napisem "POLICJA" rozciągnięta przed budynkiem, obok biały van z napisem "GLS".
PAP/Łukasz Gągulski
Tragedia w Skawinie. W mieszkaniu odkryto cztery ciała. Mieszkańcy zabrali głos

Tragedia wyszła na jaw w piątek po godz. 15 w jednym z mieszkań przy ul. Niepodległości w podkrakowskiej miejscowości Skawina. - Na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że jest członkiem rodziny, próbuje dostać się do jednego z mieszkań w Skawinie i nie może się do niego dostać, mimo że cały czas słyszy dzwoniące telefony - mówiła na antenie Polsat News podkom. Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.

 

Jak przekazała podkom. Szelichowicz, na miejsce natychmiast wezwano służby, przyjechała policja i straż pożarna. Funkcjonariusze siłowo weszli do mieszkania, gdzie ujawnili cztery ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do rozszerzonego samobójstwa. W sprawie wstrząsającego odkrycia głos zabrali mieszkańcy Skawiny.

 

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Tragedia w Skawinie. "Wszyscy mówią, że są w ogromnym szoku"

Z mieszkańcami rozmawiała reporterka Polsat News Dominika Orzech. - Jestem w szoku. Nie do uwierzenia, że coś takiego się mogło stać - mówi jedna ze Skawinianek. - Tragedia okropna - komentuje kolejna mieszkanka.

 

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Jeden z mężczyzn zabierających głos, również wstrząśnięty tragedią, wskazał dodatkowo, że nie docierały do niego sygnały, jakoby w tym mieszkaniu miało dziać się coś złego. - To jest tragedia, naprawdę ciężko coś powiedzieć. To zawsze był spokojny blok, a przynajmniej nigdy nie słyszałem, żeby coś tam się działo - powiedział.

Ustalenia ws. wstrząsającego odkrycia w Skawinie. Śledczy wskazali prawdopodobny scenariusz

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że najprawdopodobniej doszło do rozszerzonego samobójstwa. Postawiona hipoteza mówi, że 35-latek najpierw zamordował swoją żonę, kilkudniową córkę oraz teściową, a następnie sam odebrał sobie życie. 

 

Policjanci przekazali również, że rodzina wprowadziła się do mieszkania stosunkowo niedawno, wynajmowała je od około dwóch lat. Wskazano też, że policja w ciągu pięciu lat nie podejmowała pod tym adresem żadnych interwencji.

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Maria Literacka / polsatnews.pl
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