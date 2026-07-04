Tragedia wyszła na jaw w piątek po godz. 15 w jednym z mieszkań przy ul. Niepodległości w podkrakowskiej miejscowości Skawina. - Na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że jest członkiem rodziny, próbuje dostać się do jednego z mieszkań w Skawinie i nie może się do niego dostać, mimo że cały czas słyszy dzwoniące telefony - mówiła na antenie Polsat News podkom. Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.

Jak przekazała podkom. Szelichowicz, na miejsce natychmiast wezwano służby, przyjechała policja i straż pożarna. Funkcjonariusze siłowo weszli do mieszkania, gdzie ujawnili cztery ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do rozszerzonego samobójstwa. W sprawie wstrząsającego odkrycia głos zabrali mieszkańcy Skawiny.

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Tragedia w Skawinie. "Wszyscy mówią, że są w ogromnym szoku"

Z mieszkańcami rozmawiała reporterka Polsat News Dominika Orzech. - Jestem w szoku. Nie do uwierzenia, że coś takiego się mogło stać - mówi jedna ze Skawinianek. - Tragedia okropna - komentuje kolejna mieszkanka.

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Jeden z mężczyzn zabierających głos, również wstrząśnięty tragedią, wskazał dodatkowo, że nie docierały do niego sygnały, jakoby w tym mieszkaniu miało dziać się coś złego. - To jest tragedia, naprawdę ciężko coś powiedzieć. To zawsze był spokojny blok, a przynajmniej nigdy nie słyszałem, żeby coś tam się działo - powiedział.

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Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że najprawdopodobniej doszło do rozszerzonego samobójstwa. Postawiona hipoteza mówi, że 35-latek najpierw zamordował swoją żonę, kilkudniową córkę oraz teściową, a następnie sam odebrał sobie życie.

Policjanci przekazali również, że rodzina wprowadziła się do mieszkania stosunkowo niedawno, wynajmowała je od około dwóch lat. Wskazano też, że policja w ciągu pięciu lat nie podejmowała pod tym adresem żadnych interwencji.