Rosjanie zaatakowali w trzech obwodach. Są ofiary i wielu rannych
Rosjanie przeprowadzili ataki w obwodach donieckim, dniepropietrowskim i chersońskim, doprowadzając do śmierci co najmniej ośmiu osób. Poszkodowane zostały również 42 inne osoby. Uderzenie przeprowadzono m.in. w zakładzie hodowli drobiu. Na miejscu wybuchł rozległy pożar.
W obwodzie dniepropietrowskim zginęły dwie osoby, a 17 odniosło obrażenia. Część rannych trafiła do szpitala w stanie niezagrażającym ich życiu. Siły rosyjskie zaatakowały cztery rejony (powiaty) za pomocą dronów i rakiet. Trafione zostały budynki mieszkalne i stacja paliw.
W atakach na obwód chersoński zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych. Wojsko Rosji uszkodziło tam centrum ratunkowe, gazociąg, zakład rolniczy i samochody.
Rosjanie zaatakowali dwa obwody w Ukrainie. Zginęły co najmniej trzy osoby
Oprócz tego, w obwodzie chersońskim rosyjskie lotnictwo zrzuciło bomby na zakład hodowli drobiu. Na miejscu wybuchł pożar, który objął budynki produkcyjne. Pomimo zagrożenia kolejnym atakiem, strażacy przystąpili do akcji gaśniczej. Ostatecznie udało się opanować sytuację i ugasić pożar.
Ukraińska policja poinformowała też o ataku w obwodzie donieckim, w którym zginęło pięć osób, a 12 zostało rannych. Pod ostrzałem znalazło się 12 miejscowości. Zniszczonych zostało 89 budynków, w tym 68 mieszkalnych.
Ukraińska armia podała, że w nocy z piątku na sobotę Rosjanie zaatakowali przy użyciu pocisku balistycznego Iskander-M, pocisku powietrze-ziemia typu Ch-59/69 oraz 86 dronów.
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Siły obrony powietrznej zniszczyły lub zakłóciły działanie 69 rosyjskich bezzałogowców. Odnotowano trafienia dwoma pociskami i 17 dronami w łącznie 16 lokalizacjach, a w pięciu miejscach spadły szczątki zestrzelonych obiektów.
W sobotę rano atak wciąż trwał.
Ukraińcy uderzyli w Petersburgu. Dziesiątki dronów nad miastem
Tymczasem Ukraińcy przeprowadzili w sobotni poranek atak w Petersburgu. Według informacji publikowanych na Telegramie przez niezależne rosyjskie media, ok. godz. 6.30 czasu lokalnego (5.30 czasu polskiego) w mieście słychać było eksplozje, a mieszkańcy zgłaszali, że nad regionem przelatują ukraińskie drony dalekiego zasięgu.
Urzędnicy poinformowali, że w nocy w obwodzie leningradzkim zestrzelono dziesiątki dronów. Skala zniszczeń w efekcie ataku nie jest na razie znana.
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Jak zauważył Kyiv Independent, położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw - jego przepustowość wynosi ok. 12,5 mln ton rocznie.
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