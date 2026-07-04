Rosjanie zaatakowali w trzech obwodach. Są ofiary i wielu rannych

W obwodzie dniepropietrowskim zginęły dwie osoby, a 17 odniosło obrażenia. Część rannych trafiła do szpitala w stanie niezagrażającym ich życiu. Siły rosyjskie zaatakowały cztery rejony (powiaty) za pomocą dronów i rakiet. Trafione zostały budynki mieszkalne i stacja paliw.

W atakach na obwód chersoński zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych. Wojsko Rosji uszkodziło tam centrum ratunkowe, gazociąg, zakład rolniczy i samochody.

Rosjanie zaatakowali dwa obwody w Ukrainie. Zginęły co najmniej trzy osoby

Oprócz tego, w obwodzie chersońskim rosyjskie lotnictwo zrzuciło bomby na zakład hodowli drobiu. Na miejscu wybuchł pożar, który objął budynki produkcyjne. Pomimo zagrożenia kolejnym atakiem, strażacy przystąpili do akcji gaśniczej. Ostatecznie udało się opanować sytuację i ugasić pożar.

Херсонщина: російська авіація вдарила КАБами по території місцевої птахофабрики.



Виникла масштабна пожежа, яка стрімко охопила виробничі будівлі. Попри постійну загрозу повторних ударів, рятувальники успішно ліквідували вогонь.



На щастя, обійшлося без постраждалих. pic.twitter.com/scDXlEBQvj — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 4, 2026

Ukraińska policja poinformowała też o ataku w obwodzie donieckim, w którym zginęło pięć osób, a 12 zostało rannych. Pod ostrzałem znalazło się 12 miejscowości. Zniszczonych zostało 89 budynków, w tym 68 mieszkalnych.

Ukraińska armia podała, że w nocy z piątku na sobotę Rosjanie zaatakowali przy użyciu pocisku balistycznego Iskander-M, pocisku powietrze-ziemia typu Ch-59/69 oraz 86 dronów.

ZOBACZ: Rosja ogłasza zdobycie strategicznej Konstantynówki. Ukraina nie komentuje

Siły obrony powietrznej zniszczyły lub zakłóciły działanie 69 rosyjskich bezzałogowców. Odnotowano trafienia dwoma pociskami i 17 dronami w łącznie 16 lokalizacjach, a w pięciu miejscach spadły szczątki zestrzelonych obiektów.

W sobotę rano atak wciąż trwał.

Ukraińcy uderzyli w Petersburgu. Dziesiątki dronów nad miastem

Tymczasem Ukraińcy przeprowadzili w sobotni poranek atak w Petersburgu. Według informacji publikowanych na Telegramie przez niezależne rosyjskie media, ok. godz. 6.30 czasu lokalnego (5.30 czasu polskiego) w mieście słychać było eksplozje, a mieszkańcy zgłaszali, że nad regionem przelatują ukraińskie drony dalekiego zasięgu.

Urzędnicy poinformowali, że w nocy w obwodzie leningradzkim zestrzelono dziesiątki dronów. Skala zniszczeń w efekcie ataku nie jest na razie znana.

ZOBACZ: Atak w Ukrainie. Media: Poważne zarzuty pod adresem niemieckiego giganta

Jak zauważył Kyiv Independent, położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw - jego przepustowość wynosi ok. 12,5 mln ton rocznie.

Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

WIDEO: "Oni nic nie wiedzą". Ziobro zabrał głos ws. unieważnienia mu dokumentów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / polsatnews.pl / PAP