Ukraina nie komentuje oświadczeń władz Rosji o rzekomym zajęciu przez armię rosyjską Konstantynówki, jednej z ukraińskich twierdz w Donbasie, informuje UNIAN w związku z piątkową wypowiedzią Władimira Putina o całkowitym opanowaniu obwodu ługańskiego i kontynuowaniu ofensywy w obwodzie donieckim.

Rosja ogłasza zdobycie Konstantynówki. Ukraina nie komentuje

Agencja UNIAN poinformowała na podstawie doniesień rosyjskich mediów, że rosyjski dyktator Władimir Putin w piątek wysłuchał raportu szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa o rzekomym całkowitym zajęciu przez wojska rosyjskie Konstantynówki w obwodzie donieckim na Ukrainie.

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Putin miał podziękować najeźdźcom "za ich bohaterstwo i udaną pracę", przekazała agencja. Podczas spotkania Putina z Gierasimowem, jak relacjonuje UNIAN, omówiono utworzenie "strefy bezpieczeństwa" w obwodach charkowskim i sumskim oraz plany bardziej aktywnej ofensywy latem. Putin miał też powiedzieć, że "im więcej Sił Zbrojnych Ukrainy będzie atakować rosyjską infrastrukturę, tym większa będzie strefa bezpieczeństwa, którą Rosja będzie musiała stworzyć". Ukraina nie skomentowała raportu wojsk i władz rosyjskich.

Eksperci o Putinie: Wysuwa mocno przesadzone twierdzenia

W ubiegłym tygodniu eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) stwierdzili, że Putin "wciąż wysuwa mocno przesadzone twierdzenia o rosyjskich postępach, co nie odpowiada realiom pola bitwy, aby zbudować narrację o wszechobecnym rosyjskim sukcesie militarnym".

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Przytoczyli jego wypowiedzi dotyczące operacji prowadzonych w obwodzie donieckim. Według Putina rosyjska armia zajęła większość miejscowości Łyman, dotarła do Mikołajiwki i jest ok. 4 km od Kramatorska. Jak ustalił ISW, siły rosyjskie utrzymują swoją obecność na 4,3 proc. obszaru Łymanu, obecnie znajdując się ok. 12 km od Mikołajiwki i 14 km od Kramatorska.

W wywiadzie telewizyjnym rosyjski dyktator stwierdził, że jego żołnierze przejęli 96 proc. terytorium Konstantynówki, co w opinii amerykańskich ekspertów było nieprawdziwą informacją. Rosjanie utrzymywali bowiem swoją obecność jedynie na 36,96 proc. miasta i nie udało im się przejąć nad nim kontroli ani ustanowić trwałych pozycji. Konstantynówka jest jednym z miast tworzących tzw. pas twierdz w Donbasie. Obejmuje on także Drużkiwkę oraz Słowiańsk i Kramatorsk.