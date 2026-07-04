Prowadzący program na antenie Polsat News poprosili prezydenckiego ministra o komentarz do internetowego wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

"Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot" - stwierdził współlider Konfederacji, cytując wpis jednego z użytkowników portalu X, który pisze o konflikcie w Ukrainie.

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"Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w mediach, a który do dziś nie jest ukończony" - dodał wicemarszałek Sejmu.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot.



Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w… https://t.co/0c0QgKNJwI — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 4, 2026

Chodzi o nowoczesne rakiety PAC-3MSE. Są one zdolne do zwalczania m.in. rosyjskich Iskanderów. Wcześniej o możliwości przekazania tych pocisków Ukrainie donosili analitycy wojskowi, m.in. Jarosław Wolski.

"Zasadne pytanie". Bogucki o rzekomym przekazaniu rakiet Ukrainie

- To jest przede wszystkim domena Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ja też nie chciałbym w tę sprawę wchodzić, bo jednak innymi sprawami się co do zasady zajmuję (...). Jeżeli tak było, no to jest pytanie zasadne - powiedział prezydencki minister Zbigniew Bogucki w "Dobry wieczór Polsko".

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- Zadaje to pytanie i wicemarszałek Bosak, i pan minister Błaszczak. Zadają te pytania wszyscy, którzy troszczą się o polskie bezpieczeństwo. Ja myślę, że przypomnę sprawę MiG-ów. Tam była podobna sytuacja, gdzie prezydent nie był informowany o tej sprawie - dodał.

Nawiązał do niedawnego zamieszania z niesfinalizowanym wysłaniem polskich myśliwców na Ukrainę. - Ostatnio dowiadujemy się, że ta sprawa zakończyła się fiaskiem - przypomniał urzędnik.

Bogucki: Nawrocki jest najbardziej antyputinowskim liderem w Europie

Bogucki był również pytany o polsko-ukraiński spór historyczny, który przeniósł się na szczebel dyplomacji. Wspomniał, że byłoby lepiej, gdyby Ukraińcy budowali swoją tożsamość na upamiętnieniu swoich przodków, którzy ratowali polskich sąsiadów przed UPA.

- Gdyby na takich bohaterach Ukraina budowała swoją tożsamość, swoją historię, swoją przyszłość, także w wspólnocie państw europejskich, to myślę, że nikt by nie bał się prowokacji rosyjskich - stwierdził.

Prowadząca Joanna Miziołek zapytała się, czy Nawrocki nie obawia się takich prowokacji. - Prezydent ma bardzo jasny stosunek. Jest myślę, że najbardziej - patrząc na kraje Unii Europejskiej, ale myślę, że także szerzej - antyputinowskim liderem w Europie - odpowiedział Bogucki.

- Jeszcze raz przypomnę, bo to czasami gdzieś w tej debacie publicznej ucieka, (Nawrocki) jest wpisany na listę, można powiedzieć ścigany przez Federację Rosyjską za to, że obalał pomniki czerwonoarmistów, które są jeszcze niestety w niektórych miejscach w Polsce - podsumował szef Kancelarii Prezydenta.