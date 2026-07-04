Pilne ostrzeżenie GIS. Producent wycofuje partię bigosu

Polska

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed dostępnym w sklepach bigosem z mięsem i kiełbasą produkowanym przez Międzychód Nowicka sp. j. Jak wskazano w oświadczeniu, posiłek zawiera alergenny składnik w postaci glutenu, który nie został zadeklarowany w opisie produktu.

Osoby robią zakupy w supermarkecie, jedna osoba prowadzi wózek sklepowy, inna niesie torbę z zakupami.
Unsplash/Brittani Burns
GIS ostrzega przed bigosem z mięsem i kiełbasą, który może zawierać gluten

Ostrzeżenie dotyczy produktu o nazwie "Bigos z mięsem i kiełbasą, 500 g", sprzedawanym w słoikach i produkowanym przez Międzychód Nowicka sp. j., Poznańska 43, 62-090 Sobota. 

 

Numer partii produktu, o którym mowa to 20A3/1, a jego minimalna trwałość ustalona została na 31.03.2028.

GIS ostrzega przed dostępnym w sklepach bigosem. Może zawierać gluten

Jak wskazano w wydanym przez GIS komunikacie, Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła we wspomnianej wyżej partii produktu niezadeklarowaną na etykiecie obecność glutenu na poziomie >150 mg/kg.

 

Instytucja ostrzega, że spożycie dania gotowego przez osoby uczulone na gluten może doprowadzić do wystąpienia reakcji alergicznej. Nie powinny one zatem konsumować dania.

 

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W oświadczeniu przekazano, że producent przystąpił już do identyfikacji miejsc, gdzie wysłana została kwestionowana partia produktu. Rozpoczęto analizę wszystkich składników. "Dodatkowym badaniom poddane zostaną próbki archiwalne przedmiotowej partii oraz inne partie Bigosu z mięsem i kiełbasą, 500 g" - poinformowano.

 

GIS ostrzega przed bigosem z mięsem i kiełbasą firmy Międzychód
GIS ostrzega przed bigosem z mięsem i kiełbasą firmy Międzychód
GIS ostrzega przed bigosem Międzychód zawierającym niezadeklarowany gluten
GIS ostrzega przed bigosem Międzychód zawierającym niezadeklarowany gluten

 

Procedury kontrolne wszczął także Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie.

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Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
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ALERGENBIGOSGISGLUTENPOLSKA

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