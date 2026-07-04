Leon XIV odprawił mszę na wyspie Lampedusa, która - podobnie jak inna z wysp na Morzu Śródziemnym Linosa - są pierwszymi lądami należącymi do Europy, gdzie trafiają migranci wypływający z północnej części Afryki. Podczas homilii papież przypomniał przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie.

- Dziś Lampedusa i Linosa leżą przy drodze niebezpiecznej jak ta, która prowadziła z Jerozolimy do Jerycha. Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców: ograbili ich ze wszystkiego, pobili do krwi i odeszli, zostawiając ich na pół. Innych - tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć - przyjęło morze - mówił.

Wizytę na Lampedusie Leon XIV rozpoczął od oddania hołdu migrantom, którzy zginęli na morzu. Udał się na cmentarz, gdzie pochowanych jest wielu z nich. Stoją tam krzyże wykonane z drewna pozyskanych z łodzi.

Leon XIV przemawiał na Lampedusie. Wspomniał papieża Franciszka

Następnie papież odwiedził jedno z najbardziej symbolicznych miejsc na wyspie - pomnik o nazwie Brama Europy, poświęcony migrantom, ofiarom katastrof na Morzu Śródziemnym. Stoi on w najbardziej wysuniętym na południe punkcie wyspy.

Wyspa Lampedusa oddalona jest o około 150 km od brzegów Afryki. Leży na jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych szlaków migracyjnych. W tym roku do Włoch drogą morską dotarło ponad 14 tys. migrantów, w tym 56 proc. właśnie na Lampedusę.

- Jestem wdzięczny Panu, że mogę was odwiedzić, idąc śladami papieża Franciszka, który 8 lipca 2013 roku zechciał przybyć na Lampedusę podczas swojej pierwszej podróży jako następca św. Piotra - podkreślił Leon XIV.

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Zwierzchnik Kościoła katolickiego podziękował także tym, którzy przyjmują migrantów, wolontariuszom, instytucjom cywilnym, straży przybrzeżnej, kolejnym władzom administracyjnym, a także ludziom Kościoła i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie okazywane migrantom.

- Pośród was miłość przybrała zorganizowany kształt, ta miłość, której współczucie, dostrzegające brata na morzu jest jak pierwsze drgnienie, jak głębokie wezwanie, by odważyć się na to, o czym nigdy byście nie pomyśleli - zaznaczył. Pozdrowił także migrantów, którzy sami nieśli pomoc swoim towarzyszom podróży.

Wezwanie papieża ws. kryzysu migracyjnego. "Widać epokowe wezwanie"

- Są także tacy, którzy dokonują wyboru, by nie stać się bliźnimi i tacy, którzy postanawiają nie podejmować decyzji. Ci, którzy zginęli w tym morzu, są ofiarami decyzji zarówno podjętych, jak i zaniechanych - ocenił Leon XIV.

Mówiąc o kryzysie migracyjnym, zaznaczył że z Lampedusy wyraźniej "widać epokowe wezwanie", przed którym zjawisko migracji stawia społeczeństwa europejskie. Stwierdził że podobnie jak w sprawie transformacji ekologicznej i budowania pokoju, także i w kwestii migracji Europa posiada wyjątkowy potencjał, "wypływający z jej historii i kultury, a więc także równie wielką odpowiedzialność".

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Jego zdaniem Europa, ze względu na swoje położenie geograficzne i kształt instytucjonalny, jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym w sposób całościowy: "włączając pierwszą pomoc w długofalowy plan strategiczny, zdolny przyjmować, chronić, promować i integrować migrantów, a zarazem działając na rzecz rozwoju, aby nikt nie był zmuszony do emigracji".

Papież piętnował też "obojętność na dobro wspólne i korupcję w miejscach, z których wyruszają migranci, światowy system ekonomiczny, który rodzi ubóstwo i wykluczenie, lęk karmiący uprzedzenia i pogardę, przekonanie, że te problemy nas nie dotyczą" i "zbrodnicze kalkulacje tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie".

"Może się narodzić cywilizacja miłości". Leon XIV o migracji

Te ostatnie słowa odnosiły się do przemytników, którzy wysyłają migrantów w łodziach i pontonach z brzegów Afryki w kierunku Europy.

- W każdym czasie nie brakuje ludzi, którzy boją "skalać się" przez kontakt z innymi i w ten sposób, nawet wobec cierpienia i śmierci, zaprzeczają wspólnemu pochodzeniu od Boga, nieskończonej godności każdej istoty ludzkiej i powołaniu do miłości bez granic. (...) Czas uznać i jasno powiedzieć, że przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji - oświadczył papież.

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Wyraził przekonanie, że ci, którzy pozwalają wprowadzić się w "dynamikę współczucia i miłosierdzia", zaczynają żyć inaczej. - Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłości, ta, którą ukazywali moi święci poprzednicy: Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Wraz z wielką rzeszą proroków i męczenników minionego stulecia zrozumieli oni, że na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami - powiedział.

- Stojąc na ramionach tych olbrzymów, weszliśmy w tysiąclecie, w którym mamy nadawać cywilizacji miłości kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Niech ogrom cierpienia, na które patrzymy, pozwoli nam pojąć radykalizm tego wezwania - wezwał Leon XIV.