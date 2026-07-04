Obława po śmierci 64-latki w Borkowie. Jest zdjęcie poszukiwanego męża

Polska

Kieleccy mundurowi prowadzą obławę na 65-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze śmiercią swojej o rok młodszej żony. Ciało 64-latki odnaleziono wcześniej w Borkowie (woj. świętokrzyskie). Policjanci opublikowali zdjęcie poszukiwanego.

Zdjęcie przedstawia fragment policyjnego radiowozu z napisem "POLICJA" oraz w prawym górnym rogu okrągłe powiększenie przedstawiające sylwetkę poszukiwanego mężczyzny w pasiastym swetrze.
Polsat News, Facebook/Policja w Kielcach
Policja poszukuje 65-latka w związku ze sprawą odnalezionych zwłok kobiety w Borkowie

"Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które posiadają informacje o miejscu pobytu mężczyzny, którego sylwetka przedstawiona jest na publikowanym zdjęciu lub widziały go w ostatnim czasie, o pilny kontakt z policjantami" - apelują funkcjonariusze w mediach społecznościowych. 

 

 

Mundurowi precyzują, że 65-latek w chwili uchwycenia jego sylwetki przez kamerę nie miał na sobie butów ani skarpet. Miał też widocznie opuchniętą prawą rękę.

Śmierć 64-latki w Borkowie. Trwa obława za mężczyzną

W piątek w godzinach popołudniowych policja z Kielc otrzymała zgłoszenie, że w jednym z domów na terenie Borkowa znajduje się kobieta niedająca oznak życia. Miejscowość jest oddalona od Kielc o około 15 kilometrów.


Mimo szybkiej interwencji służb życia 64-latki nie udało się uratować - lekarz stwierdził zgon. Podkom. Perkowska-Repas poinformowała, że wstępne ustalenia wskazują na możliwy udział osób trzecich w zdarzeniu. W sobotę przeprowadzono sekcję zwłok.

 

Służby pod nadzorem prokuratora starają się wyjaśnić okoliczności tragedii. Celem funkcjonariuszy jest obecnie ustalenie miejsca pobytu 65-letniego męża zmarłej, który, wskazuje rzeczniczka, mógł być ostatnią osobą mającą kontakt z kobietą przed jej śmiercią.

 

- Na ten moment nie mamy jednoznacznych informacji, które mogłyby wskazywać na to, że mężczyzna może stanowić zagrożenie dla osób postronnych - powiedziała podkom. Perkowska-Kiepas.

 

Więcej informacji wkrótce...

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