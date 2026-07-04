Według informacji podanych przez NBC News, w części regionu wschodniego wybrzeża temperatura odczuwalna może osiągać około 41–44 st. Celsjusza. Na obszarach objętych ostrzeżeniami przed upałami znajduje się około 150 mln osób. Synoptycy prognozują również, że w drugiej części dnia możliwe są gwałtowne burze.

Pogoda doprowadziła do odwołania, skrócenia czy przełożenia wielu wydarzeń. Jak informuje CNN, parady z okazji Dnia Niepodległości nie odbyły się w Waszyngtonie i Filadelfii, odwołano też m.in. paradę w mieście Cape May w stanie New Jersey, podczas której uczestnicy co roku ozdabiają wózki golfowe i rowery patriotycznymi dekoracjami, a następnie przejeżdżają nimi wzdłuż wybrzeża.

250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych. Parady odwołane przez pogodę

Stolica stanu New Jersey - Trenton, również przełożyła paradę i festiwal, zapowiadając wyznaczenie nowego terminu. Władze Takoma Park w stanie Maryland, gdzie odwołano zarówno paradę, jak i uliczny festyn, podkreśliły, że maszerowanie w takich warunkach pogodowych jest "szczególnie niebezpieczne". Krótsze trasy parady ogłoszono w Annapolis w stanie Maryland i w Collingswood w stanie New Jersey.

Niektóre wydarzenia w regionie odbyły się wcześnie w sobotę zgodnie z planem ze względu na niższe, poranne temperatury. W North Wildwood w stanie New Jersey zorganizowano doroczną "patriotyczną paradę psów" jeszcze przed nadejściem największych upałów - podała CNN. Miasta na wschodnim wybrzeżu USA poinformowały, że wieczorne pokazy fajerwerków odbędą się zgodnie z harmonogramem.

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W sobotę wieczorem w Waszyngtonie przemówienie wygłosić ma prezydent Donald Trump. - 4 lipca będzie mniej więcej 107 stopni (Fahrenheita, ok. 42 stopni Celsjusza - red.), a ja pójdę i wygłoszę naprawdę długą mowę, żeby pokazać, że mogę wszystko - zapowiedział Trump w środę. Po wystąpieniu prezydenta odbędzie się ok. 40-minutowy pokaz fajerwerków.

Po zakończeniu przemówienia ma się odbyć "największy w historii" pokaz fajerwerków. CNN przypomniała, że w 1976 roku, podczas obchodów 200. rocznicy niepodległości USA, pokaz fajerwerków na National Mall w Waszyngtonie oglądał milion osób.

W piątek z powodu upałów na kilka godzin zamknięto festiwal w centrum Waszyngtonu. Według stacji NBC News 44 gościom wydarzenia udzielono pomocy medycznej w związku z wysokimi temperaturami. Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser zaapelowała w mediach społecznościowych: "To bardzo ważne, aby pamiętać o piciu wody, szukać cienia i ograniczyć czas spędzony na świeżym powietrzu".

Nowy Jork centrum wydarzeń. Dar Młodzieży na paradzie żaglowców

Centrum obchodów stał się Nowy Jork. Głównym punktem uroczystości jest jedna z największych parad żaglowców w historii kraju, w której uczestniczy także fregata szkolna Dar Młodzieży, reprezentująca Polskę wśród jednostek z około 20 państw.

Według organizatorów wydarzenie obserwować ma około 6 mln mieszkańców i turystów zgromadzonych wzdłuż blisko 24 km nabrzeży Nowego Jorku i New Jersey. W paradzie uczestniczy 48 wielkich żaglowców, którym towarzyszą amerykańskie okręty wojenne i państw sojuszniczych oraz międzynarodowy przegląd lotniczy z udziałem ponad 120 samolotów i śmigłowców, prowadzony przez zespół akrobacyjny Blue Angels.

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Polskim akcentem obchodów jest Dar Młodzieży – trzymasztowa fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Od ponad czterech dekad kształci ona przyszłych oficerów polskiej marynarki handlowej. Jednostka przypłynęła do Nowego Jorku po wcześniejszym udziale w uroczystościach w Norfolk w stanie Wirginia. Na jej pokładzie odbywa praktykę 120 studentów Wydziału Nawigacyjnego uczelni. Po zakończeniu nowojorskiego etapu rejsu załoga zostanie częściowo wymieniona, a żaglowiec wyruszy do Bostonu.

Przeglądowi floty z pokładu okrętu desantowego USS Kearsarge przewodniczył wiceprezydent USA JD Vance. Przybyli też m.in. pełniący obowiązki sekretarza (ministra) marynarki wojennej USA Hung Cao oraz najwyżsi dowódcy sił zbrojnych i zagraniczne delegacje marynarek wojennych.

Wiceprezydent podkreślił, że Ameryka świętuje 250 lat patrzenia w przyszłość bez strachu, dodając, że kraj od ćwierć tysiąclecia pokazuje, co potrafi osiągnąć wolny naród. Vance określił paradę okrętów i samolotów jako bardzo amerykański sposób uczczenia jubileuszu państwa i podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi za przywrócenie tradycji międzynarodowych przeglądów marynarki wojennej.

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jp / polsatnews.pl / PAP