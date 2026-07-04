Na Dolnym Śląsku zakaz korzystania z rzeki. Alert RCB

W związku z wynikami badań mikrobiologicznych przeprowadzonych na wodzie pochodzącej z Bobru pomiędzy koroną zapory Pilchowice a Zbiornikiem Rakowice, wojewoda dolnośląski wydał zakaz korzystania z rzeki.

Jak wskazano w oświadczeniu, "wody na wskazanym odcinku nie spełniają wymagań określonych dla wód w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

Skażenie rzeki Bóbr? Wojewoda wydał zakaz, jest alert RCB

Rozporządzenie wojewody obejmuje zakaz wchodzenia do wody, w tym kąpieli, pojenia zwierząt, amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, korzystania z wód do celów gospodarczych oraz używania jednostek pływających. Złamanie restrykcji zagrożone jest grzywną.

Postanowienie zapadło po analizie próbek wody oraz rekomendacji Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

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"Mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenia skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej, Wojewoda uznał za niezbędne wprowadzenie – w drodze rozporządzenia porządkowego – zakazu korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku wskazanym w rozporządzeniu, do czasu ustania przyczyn uzasadniających jego obowiązywanie" - napisano w wydanym komunikacie.

Ostrzeżenia przed korzystaniem z wód Bobru dla mieszkańców powiatu lwóweckiego wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W rozesłanych alertach mowa o "możliwym skażeniu rzeki Bóbr, wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śląski".

Jak wskazano, "woda nie może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych i pojenia zwierząt".