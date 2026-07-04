W sobotę przeciwnicy prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) przystąpili do masowych protestów w związku ze zjazdem partii w Erfurcie.

Konferencję rozpoczęto w atmosferze dużych nadziei związanych z zaplanowanymi na wrzesień wyborami do landtagów Saksonii-Anhaltu oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Przodująca w sondażach AfD ma szansę na przejęcie władzy w tych regionach.

Zjazd AfD w Erfurcie. Masowe demonstracje przeciwników

"Łącznie w demonstracjach i blokadach bierze udział obecnie do 25 000 osób. Lokalnie doszło do starć, w trakcie których siły porządkowe użyły gazu pieprzowego" - poinformowała policja z Turyngii. Kanał SRF przekazał, że biuro AfD oraz funkcjonariusze zostali zaatakowani na jednej z ulic przy użyciu środków pirotechnicznych i woreczków z farbą.

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W komunikacie policji wskazano również, że na autostradach dochodzi do znacznych utrudnień w ruchu drogowym. Dodano, że dwóch dziennikarzy zostało rannych wyniku rzucania butelkami, w związku z czym wszczęto śledztwo. Informacje o atakach na reporterów podał również redaktor naczelny serwisu Apollo News Max Mannhart.

"Byli ścigani przez około tuzin osób i powaleni na ziemię. Gdy leżeli na ziemi, wielokrotnie kopano ich, również w głowę. Sytuację udało się zakończyć dopiero po przybyciu policji. Koledzy zostali opatrzeni na miejscu przez ratowników medycznych: Mieli rany szarpane na głowie, otarcia i stłuczenia" - napisał na platformie X, załączając nagranie.

Wybory lokalne w Niemczech. Weidel i Chrupalla wciąż na czele AfD

Na tle tych wydarzeń rozpoczęto partyjny zjazd. - Być może AfD już wkrótce będzie mogła rządzić samodzielnie - powiedział współlider ugrupowania Tino Chrupalla, otwierając spotkanie. Kongres rozpoczął się punktualnie, mimo że licznie przeciwnikom AfD udało się na krótko zablokować część dróg. Większość z 600 delegatów pojawiła się na sali z dwugodzinnym wyprzedzeniem.

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W kontekście prób zablokowania zjazdu przez środowiska lewicowe i skrajnie lewicowe powiedział, że "kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje", a "zadymiarze z Antify przespali własną akcję zakłócającą". W trakcie trwającego dwa dni zjazdu AfD wybrane zostało kierownictwo partii. Zgodnie z oczekiwaniami, na czele partii pozostają Chrupalla oraz Alice Weidel, a więc para która rządzi partią od 2022 roku. Weidel uzyskała 81 proc. głosów delegatów, a Chrupalla - 70 proc.

47-letnia Weidel jest ekonomistką i najbardziej rozpoznawalną postacią w AfD. Była kandydatką na szefa rządu federalnego w wyborach w 2025 roku. - Nie złamiecie nas! Wręcz przeciwnie, będziemy coraz silniejsi i więksi - mówiła, dodając, że AfD ma obecnie 75 tys. członków, co oznacza wzrost o ok. 25 tys. w porównaniu z 2024 rokiem. Jak zadeklarowała, celem partii jest dobicie do 100 tys. członków.