AfD obraduje. Masowe protesty i blokady w niemieckim Erfurcie
Tysiące przeciwników skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) wyszły na ulice Erfurtu, gdzie odbywa się dwudniowy zjazd ugrupowania. Uczestnicy masowo blokowali drogi dojazdowe na konferencję, doszło także do starć z policją. Kilku dziennikarzy zostało rannych. Podczas zjazdu dokonano wyboru współprzewodniczących - pozostali nimi Alice Weidel i Tino Chrupalla.
W sobotę przeciwnicy prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) przystąpili do masowych protestów w związku ze zjazdem partii w Erfurcie.
Konferencję rozpoczęto w atmosferze dużych nadziei związanych z zaplanowanymi na wrzesień wyborami do landtagów Saksonii-Anhaltu oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Przodująca w sondażach AfD ma szansę na przejęcie władzy w tych regionach.
Zjazd AfD w Erfurcie. Masowe demonstracje przeciwników
"Łącznie w demonstracjach i blokadach bierze udział obecnie do 25 000 osób. Lokalnie doszło do starć, w trakcie których siły porządkowe użyły gazu pieprzowego" - poinformowała policja z Turyngii. Kanał SRF przekazał, że biuro AfD oraz funkcjonariusze zostali zaatakowani na jednej z ulic przy użyciu środków pirotechnicznych i woreczków z farbą.
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W komunikacie policji wskazano również, że na autostradach dochodzi do znacznych utrudnień w ruchu drogowym. Dodano, że dwóch dziennikarzy zostało rannych wyniku rzucania butelkami, w związku z czym wszczęto śledztwo. Informacje o atakach na reporterów podał również redaktor naczelny serwisu Apollo News Max Mannhart.
"Byli ścigani przez około tuzin osób i powaleni na ziemię. Gdy leżeli na ziemi, wielokrotnie kopano ich, również w głowę. Sytuację udało się zakończyć dopiero po przybyciu policji. Koledzy zostali opatrzeni na miejscu przez ratowników medycznych: Mieli rany szarpane na głowie, otarcia i stłuczenia" - napisał na platformie X, załączając nagranie.
Wybory lokalne w Niemczech. Weidel i Chrupalla wciąż na czele AfD
Na tle tych wydarzeń rozpoczęto partyjny zjazd. - Być może AfD już wkrótce będzie mogła rządzić samodzielnie - powiedział współlider ugrupowania Tino Chrupalla, otwierając spotkanie. Kongres rozpoczął się punktualnie, mimo że licznie przeciwnikom AfD udało się na krótko zablokować część dróg. Większość z 600 delegatów pojawiła się na sali z dwugodzinnym wyprzedzeniem.
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W kontekście prób zablokowania zjazdu przez środowiska lewicowe i skrajnie lewicowe powiedział, że "kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje", a "zadymiarze z Antify przespali własną akcję zakłócającą". W trakcie trwającego dwa dni zjazdu AfD wybrane zostało kierownictwo partii. Zgodnie z oczekiwaniami, na czele partii pozostają Chrupalla oraz Alice Weidel, a więc para która rządzi partią od 2022 roku. Weidel uzyskała 81 proc. głosów delegatów, a Chrupalla - 70 proc.
47-letnia Weidel jest ekonomistką i najbardziej rozpoznawalną postacią w AfD. Była kandydatką na szefa rządu federalnego w wyborach w 2025 roku. - Nie złamiecie nas! Wręcz przeciwnie, będziemy coraz silniejsi i więksi - mówiła, dodając, że AfD ma obecnie 75 tys. członków, co oznacza wzrost o ok. 25 tys. w porównaniu z 2024 rokiem. Jak zadeklarowała, celem partii jest dobicie do 100 tys. członków.Czytaj więcej