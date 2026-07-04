Do pierwszej interwencji doszło w nocy z piątku na sobotę. Gdy policja wezwana na jedno z warszawskich osiedli przybyła na miejsce, okazało się, że osobą, którą należy zatrzymać, jest funkcjonariusz przebywający tego dnia poza służbą. Ustalono, że doszło między innymi do naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony. Kolejny incydent zdarzył się w miejscowości Tymbark, gdzie sprawcą zdarzenia był żołnierz.

Warszawa. Policja zatrzymała na Białołęce 26-letniego funkcjonariusza

W sobotę warszawska policja poinformowała, że prowadzone są czynności w sprawie 26-letniego funkcjonariusza jednego z komisariatów podległych Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI. Mundurowych wezwano do dzielnicy Białołęka, gdzie na strzeżonym osiedlu doszło do naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony oraz uszkodzenia mienia.

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Mimo że sprawcą zdarzenia okazał się policjant, funkcjonariusze wykonywali wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami. "Odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego (...) pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych. Badanie testerem na obecność w organizmie środków odurzających dało wynik negatywny" - przekazano w komunikacie.

Mężczyzna zgłaszał dolegliwości zdrowotne, w związku z czym przewieziono go do szpitala i udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Badanie krwi wykazało 0,5 mg/l alkoholu w organizmie.

Tymbark: Zatrzymano żołnierza, skakał po radiowozach

Z kolei w miejscowości Tymbark w województwie małopolskim zatrzymano, według ustaleń RMF RM, zawodowego żołnierza z batalionu Strzelców Podhalańskich. Mężczyzna demolował mienie, a badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

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Informacje w tej sprawie przekazała małopolska policja. Jak przekazano, mężczyzna skakał po zaparkowanych pojazdach, w tym policyjnych radiowozach. Żołnierz doprowadził do uszkodzenia czterech samochodów oraz drzwi wejściowych miejscowej komendy policji. Informacje w tej sprawie przekazano Żandarmerii Wojskowej.

Nietrzeźwy 20-latek uszkodził radiowozy, prywatne samochody i drzwi komisariatu ⬇️



Dzisiaj około godziny 3.50 przed budynkiem Komisariatu Policji w Tymbarku doszło do zdarzenia, podczas którego 20-letni mężczyzna, będąc w stanie nietrzeźwości, uszkodził drzwi wejściowe do… — Małopolska Policja (@kwpkrakow) July 4, 2026

Przed godz. 12:00 Żandarmeria Wojskowa wydała komunikat, w którym poinformowała, że okoliczności zdarzenia wyjaśnia Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. "W chwili zatrzymania żołnierz znajdował się w stanie nietrzeźwości. Trwają czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia" - napisano w wydanym oświadczeniu.