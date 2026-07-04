Iga Świątek nie obroni tytułu. Porażka Polki w 3. rundzie Wimbledonu

Świat

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu po porażce w 3. rundzie z Filipinką Alexandrą Ealą 6:7, 2:6. Polska tenisistka przystąpiła do rywalizacji jako obrończyni zdobytego przed rokiem tytułu.

Portret Igi Świątek, polskiej tenisistki, w białej koszulce bez rękawów i białej czapce z daszkiem.
PAP/EPA/NEIL HALL
Iga Świątek przegrała swój mecz w 3. rundzie Wimbledonu

Iga Świątek była rozstawiona z numerem trzecim, jej rywalka z Filipin z numerem 29. Alexandra Eala w kolejnej rundzie zmagań zagra z Jasmine Paolini - finalistką sprzed dwóch lat.

Wimbledon. Iga Świątek przegrała w 3. rundzie zmagań. Odpadła z turnieju

O losach pierwszego seta zdecydował tie-break, który Eala wygrała 11:9. Świątek nie wykorzystała dwóch piłek setowych.

 

Druga partia przebiegła już pod dyktando niżej rozstawionej tenisistki, która przegrała tylko dwa gemy. W poprzednich meczach turnieju Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3 i z Czeszką Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3.

 

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Eala po raz drugi w karierze ograła Polkę - był to ich trzeci pojedynek. Porażka najwyżej rozstawionej polskiej zawodniczki oznacza, że spadnie w światowym rankingu z trzeciego co najmniej na szóste miejsce.

 

Wcześniej z rywalizacji singlowej odpadły inne Polki - Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette. W zmaganiach mężczyzn o końcowy triumf walczy jeszcze Hubert Hurkacz - Polak w 1/8 finału zmierzy się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem.

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Jakub Pogorzelski / wka / polsatnews.pl
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