Iga Świątek była rozstawiona z numerem trzecim, jej rywalka z Filipin z numerem 29. Alexandra Eala w kolejnej rundzie zmagań zagra z Jasmine Paolini - finalistką sprzed dwóch lat.

Wimbledon. Iga Świątek przegrała w 3. rundzie zmagań. Odpadła z turnieju

O losach pierwszego seta zdecydował tie-break, który Eala wygrała 11:9. Świątek nie wykorzystała dwóch piłek setowych.

Druga partia przebiegła już pod dyktando niżej rozstawionej tenisistki, która przegrała tylko dwa gemy. W poprzednich meczach turnieju Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3 i z Czeszką Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3.

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Eala po raz drugi w karierze ograła Polkę - był to ich trzeci pojedynek. Porażka najwyżej rozstawionej polskiej zawodniczki oznacza, że spadnie w światowym rankingu z trzeciego co najmniej na szóste miejsce.

Wcześniej z rywalizacji singlowej odpadły inne Polki - Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette. W zmaganiach mężczyzn o końcowy triumf walczy jeszcze Hubert Hurkacz - Polak w 1/8 finału zmierzy się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem.