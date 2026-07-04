"Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich" - przekazała federacja w internetowym komunikacie.

"Rodzinie, najbliższym, kolegom i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia i otuchy" - podsumowano we wpisie.

Grzegorz Miętus nie żyje. Były skoczek miał 33 lata

Miętus był uczestnikiem mistrzostw świata juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. W dorobku miał m.in. brązowy medal MŚJ 2009 w Szczyrbskim Jeziorze w drużynie, który wywalczył wraz z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym.

Startował w zawodach Pucharu Świata, dwukrotnie zdobył punkty. Był również medalistą mistrzostw Polski. Wielokrotnie reprezentował nasz kraj na letnim i zimowym Pucharze Kontynentalnym.

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Od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego. Jest młodszym bratem Krzysztofa Miętusa, asystenta trenera kadry - Macieja Maciusiaka.

Bliscy zmarłego skoczka nie przekazali informacji o przyczynach zgonu. Serwis Interia Sport dowiedział się nieoficjalnie, że sprawą śmierci byłego sportowca zajmują się służby.