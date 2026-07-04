Czarnek grzmi na konwencji PiS. Wskazuje, kto jest "normalny"

Spotkanie w Warszawie odbyło się w ramach cyklu "Myśląc Polska. Alternatywa 2.0".

- Witam wszystkich normalnych Polaków - rozpoczął swoje przemówienie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas konwencji partii. Spotkanie poświęcone było rodzinie, edukacji i demografii. - Gromadzą nas wartości konserwatywne, uniwersalne, chrześcijańskie, które muszą być i będą u podstaw naszego społeczeństwa w następnych latach, dekadach i wiekach - mówił.

Konwencja PiS. Podpisano "deklarację wartości normalnego społeczeństwa"

Jak stwierdził Czarnek, konserwatyści to "osoby normalne". - Witam w imieniu własnym, prezesa Kaczyńskiego, władz Prawa i Sprawiedliwości na naszej pięknej konwencji konserwatystów - powiedział.

Zdaniem kandydata PiS na szefa rządu "nie ma dzisiaj ważniejszych problemów niż rodzina, demografia i edukacja" w związku z panującym kryzysem demograficznym. - Wszystko to nakryte jest jeszcze dramatycznymi zmianami w edukacji, które są tak naprawdę zmianami antyludzkimi, aspołecznymi, przeciwko rozwojowi młodego człowieka - dodał.

- Mamy do czynienia z potężnym, globalnym atakiem na rodzinę, w ślad za którym idzie już drastyczna zapaść demograficzna - grzmiał Czarnek.

Podczas konwencji podpisana została również "deklaracja wartości, które leżą u podstaw każdego normalnego społeczeństwa" oraz dokument zawierający 10 punktów programowych PiS dotyczących omawianych problemów. Kolejnym podpisanym dokumentem był "pakt dla Rzeczpospolitej".

Czarnek uderza w Tuska i Trzaskowskiego. "Nieprawdopodobna afera szpitalna"

Podczas wystąpienia Czarnek przytoczył słowa Donalda Tuska, który - zdaniem polityka PiS - mówił, że kobiety muszą poważnie zastanawiać się nad macierzyństwem m.in. w związku z brakiem szpitali. W kontekście afery wokół Warszawskiego Szpitala Południowego określił premiera jako "bezczelny typ".

- Odkrywamy nieprawdopodobną aferę szpitalną, rzeczy, które w ogóle nie mieściły się nam w głowie, które wymierzone są w wartość podstawową, fundamentalną, w godność osoby ludzkiej (...). Czy nie jest wymierzone w godność osoby ludzkiej zachowanie młodzieńca, który zarabiał 1,6 mln złotych z publicznych pieniędzy, z 20 mld dziury w NFZ w sytuacji, kiedy ludzie umierali na jego oczach? - pytał.

Przywołał również informacje na temat wykonywania tomografii komputerowej zmarłym pacjentom "po to, żeby sfałszować jakieś procedury", tworzenie saloników VIP w szpitalach, czy bezczeszczenia zwłok, do jakiego miało dochodzić w prosektorium warszawskiej placówki.

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Czarnek skrytykował również działanie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. - Zachował się jak polityczny, damski bokser: poświęcił dwie kobiety - powiedział, odnosząc się do dymisji dwóch wiceprezydentek stolicy. W piątek Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły rezygnacje, a włodarz miasta je przyjął.