Czarnek grzmi na konwencji PiS. Wskazuje, kto jest "normalny"
- Rafał Trzaskowski zachował się jak polityczny, damski bokser: poświęcił dwie kobiety - uznał Przemysław Czarnek, przemawiając na konwencji PiS. Zdaniem kandydata tej partii na premiera "osobami normalnymi" są konserwatyści, podczas wydarzenia podpisano również "deklarację wartości każdego normalnego społeczeństwa". Czarnek nazwał ponadto Donalda Tuska "bezczelnym typem".
Spotkanie w Warszawie odbyło się w ramach cyklu "Myśląc Polska. Alternatywa 2.0".
- Witam wszystkich normalnych Polaków - rozpoczął swoje przemówienie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas konwencji partii. Spotkanie poświęcone było rodzinie, edukacji i demografii. - Gromadzą nas wartości konserwatywne, uniwersalne, chrześcijańskie, które muszą być i będą u podstaw naszego społeczeństwa w następnych latach, dekadach i wiekach - mówił.
Konwencja PiS. Podpisano "deklarację wartości normalnego społeczeństwa"
Jak stwierdził Czarnek, konserwatyści to "osoby normalne". - Witam w imieniu własnym, prezesa Kaczyńskiego, władz Prawa i Sprawiedliwości na naszej pięknej konwencji konserwatystów - powiedział.
Zdaniem kandydata PiS na szefa rządu "nie ma dzisiaj ważniejszych problemów niż rodzina, demografia i edukacja" w związku z panującym kryzysem demograficznym. - Wszystko to nakryte jest jeszcze dramatycznymi zmianami w edukacji, które są tak naprawdę zmianami antyludzkimi, aspołecznymi, przeciwko rozwojowi młodego człowieka - dodał.
- Mamy do czynienia z potężnym, globalnym atakiem na rodzinę, w ślad za którym idzie już drastyczna zapaść demograficzna - grzmiał Czarnek.
Podczas konwencji podpisana została również "deklaracja wartości, które leżą u podstaw każdego normalnego społeczeństwa" oraz dokument zawierający 10 punktów programowych PiS dotyczących omawianych problemów. Kolejnym podpisanym dokumentem był "pakt dla Rzeczpospolitej".
Czarnek uderza w Tuska i Trzaskowskiego. "Nieprawdopodobna afera szpitalna"
Podczas wystąpienia Czarnek przytoczył słowa Donalda Tuska, który - zdaniem polityka PiS - mówił, że kobiety muszą poważnie zastanawiać się nad macierzyństwem m.in. w związku z brakiem szpitali. W kontekście afery wokół Warszawskiego Szpitala Południowego określił premiera jako "bezczelny typ".
- Odkrywamy nieprawdopodobną aferę szpitalną, rzeczy, które w ogóle nie mieściły się nam w głowie, które wymierzone są w wartość podstawową, fundamentalną, w godność osoby ludzkiej (...). Czy nie jest wymierzone w godność osoby ludzkiej zachowanie młodzieńca, który zarabiał 1,6 mln złotych z publicznych pieniędzy, z 20 mld dziury w NFZ w sytuacji, kiedy ludzie umierali na jego oczach? - pytał.
Przywołał również informacje na temat wykonywania tomografii komputerowej zmarłym pacjentom "po to, żeby sfałszować jakieś procedury", tworzenie saloników VIP w szpitalach, czy bezczeszczenia zwłok, do jakiego miało dochodzić w prosektorium warszawskiej placówki.
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Czarnek skrytykował również działanie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. - Zachował się jak polityczny, damski bokser: poświęcił dwie kobiety - powiedział, odnosząc się do dymisji dwóch wiceprezydentek stolicy. W piątek Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły rezygnacje, a włodarz miasta je przyjął.Czytaj więcej