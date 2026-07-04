Bilety na samolot potrafią kosztować krocie, jednak sprytni podróżni są w stanie polecieć w wybrane miejsce taniej. Kluczem jest dzień rezerwacji przelotu, a także sama data podróży.

Melanie Fish, wiceprezes ds. Globalnego PR w Expedia Group Brands to potwierdza. - Ceny lotów zmieniają się nieustannie, a w tym roku Expedia odkryła, że najtańszy dzień na rezerwację lotów to piątek - poinformowała w wywiadzie dla portalu Afar.

Najlepsze dni na rezerwację oraz lot

Piątek jest zarazem najtańszym dniem na samą rezerwację (ok. 3 proc. taniej niż w najdroższą niedzielę) oraz na wylot: lot w piątek zamiast w niedzielę bywa tańszy nawet o 8 proc. (w przypadku tras międzynarodowych).

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Raport wyróżnia jeszcze wtorek, ale z zastrzeżeniem: w przypadku lotów krajowych w USA to najtańszy dzień na podróż, nawet o 14 proc. taniej niż w niedzielę. Wtorek jest też dniem o najmniejszym ruchu na lotniskach.

Sierpień najtańszy, grudzień najdroższy

Wybór miesiąca potrafi ważyć na cenie tak samo mocno jak dzień tygodnia. Według Expedii sierpień jest najtańszym miesiącem na loty. Średnio o 29 proc. taniej niż grudzień, co daje ok. 120 dolarów oszczędności na bilecie.

Na atrakcyjne ceny można też trafić w styczniu, gdy po świętach popyt na podróże spada. Z kolei lipiec i październik to miesiące, w których pojawia się najwięcej promocyjnych ofert (nawet o 20 proc. tańszych od zwykłej ceny).

Największa oszczędność bierze się z monitorowania cen

Warto pamiętać ceny biletów bywają wyjątkowo zmienne. Jak zwraca uwagę Katy Nastro z aplikacji podróżniczej Going, z analizy serwisu CheapOair wynika, że cena pojedynczego biletu potrafiła w ciągu roku zmienić się nawet 135 razy.

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Najlepszym więc sposobem na oszczędność jest ustawienie powiadomień informujących o najkorzystniejszych przelotach. W ten sposób podróżujący zyskuje pewność, że żadna świetna oferta mu nie umknie.

- Ceny lotów zmieniają się codziennie, a największe oszczędności wynikają z ustalenia ceny z wyprzedzeniem, a niekoniecznie z oczekiwania na konkretny dzień tygodnia. Najrozsądniej jest śledzić trasy z wyprzedzeniem, obserwować spadki i być gotowym do rezerwacji, gdy tylko pojawi się okazja - mówi Melanie Fish dla Afar.

Polsat News Sprytni podróżni wiedzą, jak latać taniej. Oto kluczowe wskazówki od ekspertów

red. / polsatnews.pl