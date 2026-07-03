Zakaz komórek w podstawówkach i przedszkolach. Jest decyzja Sejmu

Przepisy zakładają wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu od nowego roku szkolnego, 1 września 2026 roku. Teraz przepisami zajmie się Senat. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

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Zakaz obejmie uczniów podczas całego pobytu na terenie szkoły, a więc nie tylko w czasie zajęć edukacyjnych, ale również m.in. podczas przerw. Zakaz obejmie także zajęcia edukacyjne organizowane poza terenem szkoły. Spod zakazu wyłączono internaty. Nie dotyczy on również nauczycieli i innych pracowników szkół.

Zakaz telefonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sejm uchwalił ustawę

Centralny zakaz ma nie obowiązywać podczas wycieczek szkolnych, jednak warunki korzystania z urządzeń w ich trakcie mają być określone w statucie szkoły.

Pierwsza poprawka do ustawy zakłada, że jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie. Druga przewiduje, że zakaz, oprócz podstawówek, obejmie również przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.

Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy; gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami; gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły); gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.