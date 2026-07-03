W strefie wykluczenia wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu zauważono unikatowy kwiat – gniazdówkę, która przez 10 lat znajdowała się pod ziemią. Roślina kwitnie przez dwa miesiące. O znalezisku poinformował Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery.

Czarnobyl. Rośliny przejęły władzę w strefie skażonej

"Gniazdówka spędza większość życia w mroku pod ziemią. W przeciwieństwie do większości roślin, całkowicie utracił chlorofil i nie jest zdolny do fotosyntezy. Pozyskuje wszystkie niezbędne składniki odżywcze dzięki grzybni, pasożytując na grzybach mikoryzowych. Za ich pośrednictwem odżywia się substancjami organicznymi, które drzewa przekazują swoim symbiontom grzybowym. Ta metoda odżywiania nazywa się mykoheterotrofią" - czytamy w poście rezerwatu.

W sprzyjających warunkach roślina może pozostać pod ziemią nawet dziesięć lat, stopniowo tworząc kłącze z gęsto splecionymi korzeniami, które zewnętrznie przypomina ptasie gniazdo.

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Kwiaty gniazdówki żyją nawet dwa miesiące i emitują delikatny miodowo-waniliowy zapach, który przyciąga owady. Po kwitnieniu roślina może znów "zniknąć" pod ziemią na kilka lat. Jak wyjaśniono, liczba gniazdówek na terenie rezerwatu nie jest duża, w związku z czym kwitnący egzemplarz jest tym bardziej unikalny.

Katastrofa w Czarnobylu. Skutki dla przyrody

Czterdzieści lat po katastrofie w Czarnobylu Strefa Wykluczenia wciąż jest jednym z najbardziej radioaktywnych miejsc na Ziemi. Pod nieobecność ludzi swoje miejsce znalazło tam wiele roślin i zwierząt.

Skażone tereny są bezpiecznym domem szczególnie dla dużych ssaków, m.in. koni Przewalskiego, łosi, rysi euroazjatyckich, jeleni szlachetnych, saren, dzików, zajęcy, lisów, jenotów, borsuków, kun.