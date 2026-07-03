USA potajemnie ostrzegły Iran? Media: Trump bał się izraelskiego zamachu

Według wysoko postawionych urzędników amerykańskiej administracji, z którymi rozmawiał dziennik, wiosną Biały Dom przekazał Iranowi ostrzeżenie przed zamachami, jakie mógł planować Izrael.

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W ocenie USA Izrael był gotów przerwać negocjacje w sprawie zawieszenia broni poprzez zabójstwo czołowych irańskich negocjatorów - ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragcziego i przewodniczącego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa. Administracja Donalda Trumpa zdecydowała do tego nie dopuścić i uprzedziła Iran o zagrożeniu - stwierdziły źródła dziennika.

Media: USA ostrzegły Iran przed zamachami na negocjatorów

W Białym Domu panować ma przekonanie, że Aragczi i Ghalibaf to najbardziej pragmatyczne skrzydło irańskiej dyplomacji, z którym negocjacje mają największe szanse na sukces. Administracja Trumpa oceniła jednak, że Izrael może zechcieć sabotować postępujący proces negocjacyjny, tak aby doszło do wznowienia walk.

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Ambasada Izraela w USA odmówiła komentarza w sprawie doniesień. Rzecznik Białego Domu odpowiedział na pytania "Washington Post" stwierdzeniem, że "prezydent chce, żeby proces pokojowy postępował".

- Pokazuje to rozbieżność celów wojny między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem oraz fundamentalną determinację premiera Izraela, aby podważyć wszelkie negocjacje, jakie Stany Zjednoczone mogłyby zakończyć - skomentował Aaron David Miller, były urzędnik Departamentu Stanu i doradca amerykańskich prezydentów.