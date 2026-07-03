We wtorek w Ankarze rozpocznie się szczyt NATO. Podczas wspólnej konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzili, że udało się wypracować wspólne polskie stanowisko, które w stolicy Turcji przedstawi prezydent Karol Nawrocki.

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- Europa musi być liderem. Europa znów musi się stać latarnią dla innych kontynentów, pokazując, że zdolności zbrojeniowe, produkcji, samowystarczalności, niezależności w łańcuchu dostaw będą największe w historii. Są państwa, które podążają za Polską.

- Strategicznym celem Europy jest podnoszenie swoich zdolności do samodzielnej obrony. Branie większej odpowiedzialności. Żeby brać większą odpowiedzialność, to trzeba być niezależnym. Niezależnym w surowce, niezależnym w produkty, niezależnym w wytwarzaniu sprzętu zbrojeniowego - powiedział wicepremier.

Sikorski i Kosiniak-Kamysz przed szczytem NATO

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że jeśli zsumować wydatki na zbrojenia oraz wydatki infrastrukturalne, związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, to Polska przeznacza na nie 6-7 proc. PKB. Według wicepremiera czyni ją "żelaznym sojusznikiem" wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego.

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Radosław Sikorski podkreślił znaczenie szczytu NATO w manifestowaniu solidarności państw sojuszu oraz gotowości do wzajemnej obrony.

- Celem tego szczytu jest pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Rosja prowadzi wojnę hybrydową (...), a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami - powiedział Radosław Sikorski.

- Bardzo się cieszymy, że udział w sojuszu weźmie prezydent Stanów Zjednoczonych, przed samym szczytem także prezydent Ukrainy, i mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać - powiedział szef MSZ.

Szef MSZ z przekazem do Władimira Putina

Sikorski odpowiedział także na pytanie o doniesienia o prowokacji, jaką w stosunku do Polski mają planować Rosjanie. Wcześniej premier Donald Tusk stwierdził w tym kontekście, że "najbliższe miesiące mogą być krytyczne".

- Tego typu reżimy zawsze tak robią. Przypominam prowokację gliwicką w 1939 roku, gdzie ludzie Abwery przebrani za polskich żołnierzy zdobyli radiostacje na terenie ówczesnej Rzeszy - odpowiedział Sikorski. - Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący: wiemy, co planujesz, nie rób tego - stwierdził szef MSZ.

- Wszystkie służby, zarówno cywilne, jak i wojskowe, mają zwielokrotniony budżet za czasów naszych rządów. Odtworzone inspektoraty SKW i delegatury ABW lub utworzone nowe, na wschodzie kraju. Cała sfera wywiadowcza związana z przygotowaniem wywiadów i relacje z naszymi sojusznikami, wzmacnianie Unii Europejskiej i jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystko jest odpowiedź - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej - dodał szef MON.

Radosław Sikorski po spotkaniu z Andrijem Sybihą

Minister spraw zagranicznych został także zapytany o spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Według Radosława Sikorskiego w kontekście rozmów prowadzonych z Ukraińcami "dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych".

- W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy. A my zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych - stwierdził wicepremier.

- Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami - powiedział Sikorski.