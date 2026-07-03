"Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, jakiej nie było od początku lat 70. Zwiększone zapotrzebowanie na wodę spowodowane długotrwałymi upałami doprowadza system zaopatrzenia miejskich zakładów komunalnych w Monachium do granic możliwości. Dlatego jako miasto niezwłocznie podejmiemy działania mające na celu oszczędzanie wody" - poinformował burmistrz miasta Dominik Krause.

Niemcy po fali upałów. Monachium zmaga się z niedoborem wody

Włodarz Monachium powołał grupę zadaniową celem opanowania kryzysu. Jak dotąd sytuacja nie zdążyła jeszcze wymknąć się spod kontroli - zaopatrzenie w wodę pitną pozostaje zapewnione. Jednak, aby nie doszło do eskalacji kryzysu, władze zdecydowały się podjąć stanowcze kroki.

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Zaniechano mycia okien, a ograniczenia objęły również elementy małej infrastruktury miejskiej, czyli fontanny marnujące wodę - zwłaszcza w dużych ilościach. Dziesięć spośród 150 ozdobnych fontann wyłączono, co ma przełożyć się na zaoszczędzenie 43 proc. wody zużywanej przez wszystkie wodotryski. Z kolei 56 z nich będzie działało krócej - dziesięć zamiast 14 godzin dziennie.

Niemieckie miasta apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody

Władze postanowiły również zwrócić się do mieszkańców. Zaapelowano, by w miarę możliwości podejmowali kroki, które pomogą ograniczyć zużycie wody. W zaleceniach poproszono o powstrzymanie się od mycia samochodów, długich kąpieli, napełniania basenów oraz zwrócenie uwagi na tak proste czynności, jak zakręcanie kranu podczas mycia zębów.

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"Proszę wszystkich mieszkańców Monachium o pomoc w oszczędzaniu wody. Każdy litr, który nie zostanie zużyty, pomaga złagodzić sytuację. Jeśli zużycie wody nie spadnie, będziemy musieli podjąć dalsze działania" - przekazał Krause w komunikacie. Władze Hamburga oraz Moguncji również zaapelowały w tej kwestii do mieszkańców, jednak nie podjęły jeszcze tak daleko idących działań jak Monachium.