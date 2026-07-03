Spotkanie szefów MSZ Ukrainy i Polski. "Zaproponowałem pakiet działań"

W oświadczeniu opublikowanym przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Andrij Sybiha przekazał, że podczas spotkania w Warszawie z Radosławem Sikorskim strona ukraińska przedstawiła pakiet działań, które mają załagodzić polsko-ukraiński spór o upamiętnienie UPA.

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"Zaproponowałem pakiet działań antykryzysowych. W szczególności zainicjowałem konsultacje między Ministerstwami Spraw Zagranicznych, spotkanie historyków-specjalistów okresu II wojny światowej, którzy uczestniczyli w majowym Polsko-Ukraińskim Kongresie Historyków, a także apel do przywódców religijnych obu krajów o zaangażowanie swojego autorytetu w dialog dwustronny" - przekazał Sybiha.

Sybiha po spotkaniu z Sikorskim. "Wybór nie miał motywów antypolskich"

Minister spraw zagranicznych Ukrainy przekazał w oświadczeniu, że decyzja o upamiętnieniu UPA nie została podjęta, by szkodzić relacjom polsko-ukraińskim.

"Potwierdziłem Radkowi, że wybór nazwy jednostki przez ukraińskie wojsko nie miał motywów antypolskich. Szanujemy historię innych ludzi – i oczekujemy takiego samego podejścia do naszej historii i niezależności od naszych partnerów" - napisał Sybiha, stwierdzając, że konferencja URC-2026 w Gdańsku, na której nie pojawił się Wołodymyr Zełenskim, była "udanym wydarzeniem i miała pozytywny wpływ na rozwój współpracy między naszymi firmami".

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Andrij Sybiha poinformował także, że przekazał Radosławowi Sikorskiemu najnowsze informacje z frontu, podziękował stronie polskiej za szybką reakcję na przejawy nienawiści i ksenofobii wobec Ukraińców w Polsce i otrzymał zapewnienie, że "Polska będzie konsekwentnie wspierać Ukrainę w zwiększaniu jej zdolności obronnych"

"Dziękuję Radku za szczerą i miłą rozmowę. Naszym zadaniem jako dyplomatów jest podtrzymywanie dialogu i wykorzystywanie wszelkich narzędzi dyplomatycznych do rozwiązywania problemów (...) Historia nam nie wybaczy, jeśli ta szansa zostanie zmarnowana" - przekazał w oświadczeniu Sybiha.

Polski MSZ o perspektywach współpracy gospodarczej

W mniej kordialnym tonie zostało utrzymane oświadczenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie uwzględniono w nim informacji o tym, że strona ukraińska przedstawiła opisywany przez Sybihę pakiet działań antykryzysowych.

"Prawda, szacunek i pamięć o ofiarach pozostają kluczowymi elementami relacji dwustronnych, wymagającymi odpowiedzialnego podejścia"- podało MSZ, podkreślając znaczenie postępów w pracach ekshumacyjnych i poszukiwawczych na terenie Ukrainy.

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Więcej uwagi polski MSZ poświęcił kwestiom współpracy gospodarczej, zaznaczając, że Sikorski omówił z Sybihą "wyzwania z jakimi mierzą się spółki na rynku ukraińskim". Według polskiego MSZ przełoży się to na zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w powojenną rekonstrukcję Ukrainy i wzrost możliwości inwestycyjnych polskiego kapitału.

"Ministrowie zgodzili się, że deeskalacja napięć i budowanie trwałych mechanizmów opartych na wzajemnym zrozumieniu historii i rozwoju współpracy gospodarczej są kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału polsko-ukraińskiego partnerstwa" - podało polskie MSZ.

Sikorski: Dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych

Po spotkaniu z Sybihą, podczas wspólnej konferencji z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Radosław Sikorski stwierdził, że w przypadku relacji polsko-ukraińskich "dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych".

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- W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy. A my zajmujemy się cierpliwą pracą. (...) W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych - stwierdził wicepremier.

- Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami - powiedział Sikorski.

W spotkaniu Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy uczestniczył m.in. Marcin Bosacki. Sekretarz stanu w MSZ będzie gościem "Wydarzeń" o 19:15 w Polsat News.