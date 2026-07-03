Rodzinna tragedia w Małopolsce. Nie żyją cztery osoby

Polska

Straż pożarna została po godz. 15 wezwana do siłowego otwarcia drzwi na jednej z ulic w Skawinie. Ujawniono tam ciała czterech osób - przekazał w rozmowie z Polsat News kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News, ofiary to młode małżeństwo, dziecko i matka kobiety.

Rodzinna tragedia w Małopolsce. Nie żyją cztery osoby
Polsat News

- Po godzinie 15.00 jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości w miejscowości Skawina niedaleko Krakowa znaleziono ciała czterech osób - dwóch kobiet, dziecka i mężczyzny - potwierdził Polsat News kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

- Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja - zastrzegł strażak.

 

Więcej informacji wkrótce...

WIDEO: Dramatyczna akcja ratunkowa. Strażacy wyciągnęli kobietę spod gruzów
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
OFIARYPOLICJAPOLSKASKAWINA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 