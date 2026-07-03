Rodzinna tragedia w Małopolsce. Nie żyją cztery osoby

Straż pożarna została po godz. 15 wezwana do siłowego otwarcia drzwi na jednej z ulic w Skawinie. Ujawniono tam ciała czterech osób - przekazał w rozmowie z Polsat News kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News, ofiary to młode małżeństwo, dziecko i matka kobiety.