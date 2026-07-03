Rodzinna tragedia w Małopolsce. Nie żyją cztery osoby
Straż pożarna została po godz. 15 wezwana do siłowego otwarcia drzwi na jednej z ulic w Skawinie. Ujawniono tam ciała czterech osób - przekazał w rozmowie z Polsat News kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News, ofiary to młode małżeństwo, dziecko i matka kobiety.
- Po godzinie 15.00 jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości w miejscowości Skawina niedaleko Krakowa znaleziono ciała czterech osób - dwóch kobiet, dziecka i mężczyzny - potwierdził Polsat News kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
- Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja - zastrzegł strażak.
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