Przebrała się za mężczyznę. Kulisy zamachu na ukraińskiego oligarchę w Monako

Monakijskie służby przekazały w piątek, że główną podejrzaną w sprawie zamachu na Wadyma Jarmołajewa jest 39-letnia obywatelka Ukrainy - Anastazja Berezowska. Kobieta próbowała zmylić służby, przebierając się za mężczyznę.

- Sprawca pozostawił paczkę przed jednym z budynków w Monako i zdetonował bombę za pomocą pilota zdalnego sterowania w momencie, gdy na miejsce dotarły trzy ofiary - poinformował dziennikarzy zastępca prokuratora Monako Morgan Raymond.

Ukraińskiemu biznesmenowi towarzyszyli jego partnerka i 13-letni syn. - Ze względu na złożoność ładunku wybuchowego policja bada sprawę w celu ustalenia ewentualnych wspólników oraz osób, które mogły zlecić ten zamach - dodał Raymond.

Zamach bombowy w Monako. Podejrzana to obywatelka Ukrainy

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzana uciekła z miejsca zdarzenia pieszo do pobliskiej Francji, skąd odjechała samochodem wynajętym w Niemczech. Berezowska wróciła do Niemiec, przejeżdżając przez kilka krajów europejskich, w tym przez Włochy. Jak przekazało źródło sądowe w Monako, podejrzana była później widziana we Frankfurcie.

Za poszukiwaną została wydana czerwona nota Interpolu. Oznacza to, że kobieta jest ścigana na całym świecie i może zostać tymczasowo aresztowana niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

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Dwaj mężczyźni, którzy zostali zatrzymani w związku ze sprawą w środę i czwartek, wyszli już na wolność. Zwolniono ich, ponieważ śledczy nie znaleźli żadnych dowodów potwierdzających ich udział w zamachu.

Ukraiński oligarcha został objęty sankcjami za kontynuowanie prowadzenia swojej działalności biznesowej na okupowanym przez Rosję Krymie. Mężczyzna mieszka w Monako od 2021 roku. Wcześniej w 2019 wymieniał swoje ukraińskie obywatelstwo na cypryjskie.