Premier Mołdawii podał się do dymisji. "Nie mogę już realizować mandatu"

aktualizacja: Świat

Alexandru Munteanu, premier Mołdawii, podał się do dymisji. Jak wyjaśnił, nie jest w stanie dłużej pełnić funkcji "zgodnie ze swoimi zasadami i przekonaniami". Munteanu stał na czele rządu w Kiszyniowie stosunkowo krótko, gdyż od 1 listopada zeszłego roku.

Premier Mołdawii Alexandru Munteanu przemawia przy mównicy.
https://x.com/AlexMunteanuMD
Premier Mołdawii Alexandru Munteanu podał się do dymisji

Premier Mołdawii Alexandru Munteanu w piątek podał się do dymisji. "Dziś kończy się moja kadencja jako premiera" - zaczął swój wpis na platformie X. "W chwili, gdy zdałem sobie sprawę, że nie mogę już realizować mojego mandatu zgodnie z moimi zasadami i przekonaniami, zdecydowałem się zrezygnować" - przekazał.

 

Polityk nie podał więcej szczegółów na temat swojej decyzji. W komunikacie podziękował ministrom i współpracownikom.

 

"Będę nadal służył mojemu krajowi z jakiejkolwiek pozycji, jaką mogę zajmować, niezależnie od tego, gdzie mieszkam lub czy moje przyszłe obowiązki będą w sektorze publicznym czy prywatnym. Wierzę, że nasz obowiązek wobec kraju nie jest definiowany przez urząd, jaki sprawujemy, ale przez zaangażowanie, które nadal podtrzymujemy" - czytamy we wpisie.

 

 

Munteanu będzie pełnił obowiązki szefa rządu do czasu powołania następcy - przekazała prezydentka Maia Sandu. Zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu rozpocznie rozmowy z ugrupowaniami parlamentarnymi, by szybko wyłonić nowego premiera.

 

Kandydat będzie miał 15 dni na sformowanie gabinetu i uzyskanie wotum zaufania parlamentu.

Mołdawia. Alexandru Munteanu zapowiedział dymisję

Alexandru Munteanu jest ekonomistą, profesorem uniwersyteckim i przedsiębiorcą. Funkcję premiera Mołdawii pełni od 1 listopada 2025 r. Zastąpił na stanowisku Dorina Receana.

 

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We wrześniu 2025 roku w Mołdawii przeprowadzono głośne wybory parlamentarne, które wygrała rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), założona przez Maię Sandu.

 

Mołdawia podejmuje sukcesywnie kroku ku członkostwu w Unii Europejskiej. W tym roku państwo opuściło Wspólnotę Niepodległych Państw, organizację międzyrządową powołaną w celu sformalizowania stosunków gospodarczych i dyplomatycznych między byłymi państwami radzieckimi.

Anna Nicz / polsatnews.pl / PAP
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