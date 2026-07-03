Premier Mołdawii Alexandru Munteanu w piątek podał się do dymisji. "Dziś kończy się moja kadencja jako premiera" - zaczął swój wpis na platformie X. "W chwili, gdy zdałem sobie sprawę, że nie mogę już realizować mojego mandatu zgodnie z moimi zasadami i przekonaniami, zdecydowałem się zrezygnować" - przekazał.

Polityk nie podał więcej szczegółów na temat swojej decyzji. W komunikacie podziękował ministrom i współpracownikom.

"Będę nadal służył mojemu krajowi z jakiejkolwiek pozycji, jaką mogę zajmować, niezależnie od tego, gdzie mieszkam lub czy moje przyszłe obowiązki będą w sektorze publicznym czy prywatnym. Wierzę, że nasz obowiązek wobec kraju nie jest definiowany przez urząd, jaki sprawujemy, ale przez zaangażowanie, które nadal podtrzymujemy" - czytamy we wpisie.

Today, my term as Prime Minister comes to an end.



I accepted the responsibility of serving as Prime Minister with a deep sense of duty and the firm conviction that I could help bring about positive change.



The moment I realized that I could no longer carry out my mandate in… pic.twitter.com/Oi2GUnHj2n — Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) July 3, 2026

Munteanu będzie pełnił obowiązki szefa rządu do czasu powołania następcy - przekazała prezydentka Maia Sandu. Zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu rozpocznie rozmowy z ugrupowaniami parlamentarnymi, by szybko wyłonić nowego premiera.

Kandydat będzie miał 15 dni na sformowanie gabinetu i uzyskanie wotum zaufania parlamentu.

Mołdawia. Alexandru Munteanu zapowiedział dymisję

Alexandru Munteanu jest ekonomistą, profesorem uniwersyteckim i przedsiębiorcą. Funkcję premiera Mołdawii pełni od 1 listopada 2025 r. Zastąpił na stanowisku Dorina Receana.

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We wrześniu 2025 roku w Mołdawii przeprowadzono głośne wybory parlamentarne, które wygrała rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), założona przez Maię Sandu.

Mołdawia podejmuje sukcesywnie kroku ku członkostwu w Unii Europejskiej. W tym roku państwo opuściło Wspólnotę Niepodległych Państw, organizację międzyrządową powołaną w celu sformalizowania stosunków gospodarczych i dyplomatycznych między byłymi państwami radzieckimi.