Pożar w okolicy Costa Brava. Kwarantanna w 10 miejscowościach

Świat

Dziesięć miejscowości zostało objętych kwarantanną w pobliżu wybrzeża Costa Brava w Hiszpanii w wyniku pożaru, który wybuchł tam w piątek - poinformowała miejscowa straż pożarna. O tej porze roku w okolicy jest wielu turystów. Władze kraju ostrzegają przed kolejnymi pożarami.

Gęsta, ciemna chmura dymu unosząca się nad płonącym lasem na tle wzgórz.
PAP/EPA/David Borrat
Pożar w Hiszpanii. Ewakuacja kilku miejscowości

Pożar wybuchł w pobliżu miejscowości La Bisbal d'Emparda, niedaleko Girony, ok. 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego.

 

Płomienie rozprzestrzeniał wiatr, utworzyła się gęsta chmura dymu, w związku z czym ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci, przebywających tam na letnim obozie.

Pożar w okolicy Costa Brava. Policja zatrzymała podpalacza

Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków, w tym 11 jednostek lotniczych, które zrzucają wodę na palące się zalesione tereny.

 

Minister spraw wewnętrznych rządu Katalonii Nuria Parlon poinformowała, że pożar strawił 1280 hektarów, a szef katalońskiego rządu Salvador Illa poprosił wojsko o interwencję.

 

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Z kolei katalońska policja powiadomiła o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o spowodowanie pożaru.

 

Według MSW Hiszpanii w tym roku odnotowano w tym kraju już ponad 8 tys. pożarów, w których osiem osób straciło życie, a 86 zostało rannych.

Fala upałów w Hiszpanii. Groźba wybuchu kolejnych pożarów

Władze kraju ostrzegają przed kolejnymi pożarami. Zwłaszcza, że wysokie temperatury będą utrzymywać się przez większą część przyszłego tygodnia, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju oraz w dolinach głównych rzek Półwyspu Iberyjskiego. Miejscami termometry mogą pokazywać od 38 do 41 stopni C.

 

Wzrost temperatur będzie szczególnie odczuwalny w czasie weekendu w Galicji na północnym zachodzie Hiszpanii, a w poniedziałek i wtorek w Kraju Basków na północy.

 

AEMET apeluje o zachowanie ostrożności w ciągu dnia, szczególnie przez osoby starsze, które są często ofiarami wysokich temperatur. Jak podkreśliła agencja, w tych dniach będzie również wysoki poziom zagrożenia pożarami.

 

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Pierwsza fala upałów tego lata w Hiszpanii nadeszła w drugiej połowie czerwca. Według danych systemu MoMo, monitorującego dzienną śmiertelność, w samym czerwcu z powodu wysokich temperatur zmarło w Hiszpanii ponad 1000 osób.

 

Jak poinformowała AEMET, czerwiec był drugim najgorętszym czerwcem w historii pomiarów, prowadzonych od 1961 r.; najgorętszy odnotowano w 2025 r.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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