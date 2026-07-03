Policjanci z Jasła poszukują zaginionego Szymona Grzesika, 18-letniego mieszkańca Warzyc (woj. podkarpackie). Mężczyzna około godz. 1:30 w piątek oddalił się ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i udał w nieznanym kierunku.

18-latek nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie nawiązał też kontaktu z rodziną.

Jasło. Policja poszukuje 18-latka

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle podała rysopis zaginionego. 18-latek ma 162 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i włosy w kolorze ciemnobrązowym.

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Ubrany był w czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe, czarne buty, czerwoną czapkę z daszkiem, miał przy sobie także czarną saszetkę.

Policja zaapelowała o pomoc do osób, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa Szymon Grzesik.

"Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionego lub mają informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ul. Sroczyńskiego 7 lub telefonicznie pod numerem Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle tel. 47 829 5310, 47 829 5311 lub numerem alarmowym 112" - czytamy w komunikacie.