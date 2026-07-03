Strażacy dowiedzieli się o pożarze w czwartek około godz. 22:30. Ogień pojawił się w ładowni statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim w gdańskim porcie. Jak ustaliły służby, jednostka przewozi złom. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Pożar statku w Gdańsku. Trwa akcja 17 zastępów straży

St. kpt. Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku przekazał, że w działania zaangażowanych jest 17 zastępów straży pożarnej, w tym dwa statki gaśnicze.

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- Prądy wody i piany podawane są od strony kanału, z pokładu jednostki, a także na złom, który został już wyciągnięty z ładowni za pomocą chwytaka - poinformował strażak.

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Jak dodał, działania koncentrują się zarówno na gaszeniu pożaru wewnątrz ładowni, jak i na dokładnym przelewaniu wodą materiału wydobywanego na zewnątrz.

Strażacy walczą z pożarem na statku ze złomem w Gdańsku

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St. kpt. Gburzyński podkreślił, że sytuacja nadal nie jest opanowana. - Wynika to z trudności z dostępem do ładowni, gdzie ogień prawdopodobnie rozwija się na większej głębokości. Jest to statek przewożący złom. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, co się pali – mogą to być zaolejone elementy złomu lub inne materiały łatwopalne, które się w nim znajdowały - wyjaśnił.

Z ustaleń straży pożarnej wynika, że nikt nie odniósł obrażeń. Załoga statku nie wymagała ewakuacji i pozostała na miejscu. Jeszcze przed przybyciem strażaków marynarze podjęli próbę ugaszenia ognia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi na statku procedurami.