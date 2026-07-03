Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski i Patrycja Kotecka-Ziobro utracili status uchodźcy nadany im przez Węgry - przekazał w czwartek szef MSZ Radosław Sikorski.

"Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef polskiej dyplomacji.

Ziobro o cofniętm azylu: Oni nic nie wiedzą

Reporter Polsat News Cyprian Jopek o tę sprawę zapytał Zbigniewa Ziobrę, który obecnie przebywa w Waszyngtonie.

- Fajtłapy nie wiedzieli o tym, że istnieje coś takiego jak paszport genewski, który pozwalał mi poruszać się po świecie i fajtłapy nie wiedzą o tym, że wiza jest niezależna od dokumentów, w oparciu o które została udzielona. Oni po prostu nic nie wiedzą, z niczym sobie nie radzą i są kompletnie niekompetentni w każdej dziedzinie, od służby zdrowia przede wszystkim zaczynając - powiedział były minister sprawiedliwości.

Dziennikarz zapytał Ziobrę o możliwość jego deportacji do Polski przez amerykańskie władze. Takiej opcji nie wykluczył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

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- Szkoda, że nie do dołu, że w bagażniku Żurka. Tylko powinien tutaj swój deportować samochód, by ten bagażnik mógł być użyty. No poziom Żurka, to jest poziom Żurka. Zostawmy ubolewanie nad jakością ministra sprawiedliwości Koalicji Obywatelskiej - ironizował poseł PiS.

Sąd podtrzymał tymczasowy areszt dla Ziobry

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję o zastosowaniu wobec Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztu. Tym samym otwarta została droga do ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. W "Gościu Wydarzeń" Zbigniew Ziobro stwierdził, że utrzymanie w mocy decyzji o tymczasowym areszcie zostało wydane z naruszeniem procedur.

- Orzekała pani sędzia, która powinna być wyłączona zgodnie z linią orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego i polską praktyką, bo już wypowiadała się w sprawie Marcina Romanowskiego. Zasada jest taka, że sędzia podlegała wyłączeniu - powiedział Zbigniew Ziobro.

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- Sędzią referentem był delegowany przez pana Żurka, dopiero co z podpisem, awansowany sędzia, który przyspieszył mu sprawę o dwa miesiące. Zna pan takich Polaków, którzy mogą sobie w sądzie załatwić przyspieszenie sprawy o dwa miesiące? I czy to jest dowód niezależności od władzy sądu, czy zależności? - pytał były minister.