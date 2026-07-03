Niezwykły pokaz pilota. Tak uczcił 250-lecie niepodległości USA

Świat

W Stanach Zjednoczonych trwają przygotowania do celebracji 250-lecia niepodległości kraju. Wcześniejsze świętowanie rozpoczął jednak jeden z pilotów w stanie Ohio. Wykonał on na niebie pamiątkowy obrazek, upamiętniający święto Amerykanów.

Trasa lotu tworząca napis "USA 250th" na tle mapy Stanów Zjednoczonych.
Flightradar24
Pilot Cessny uczcił 250. rocznicę niepodległości USA rysując na niebie kontury kraju

Pilot niewielkiego samolotu Cessny 182 Skyline upamiętnił wyjątkową rocznicę "pisząc" podniebną podróżą napis "USA 250th" - nawiązując w ten sposób do rocznicy. Następnie lotem wyznaczył kontury Stanów Zjednoczonych.

 

Pokaz można było oglądać przez internet, na platformie służącej do śledzenia ruchu lotniczego.

 

USA. Obchody 250-lecia niepodległości, niezwykły pokaz pilota

W ramach celebracji 250. rocznicy niepodległości USA prezydent kraju, Donald Trump, ma wygłosić przemówienie w pobliżu Mount Rushmore - miejscu, gdzie znajdują się podobizny czterech amerykańskich prezydentów: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Rooseverlta i Abrahama Lincolna.

 

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Najwięcej ludzi zgromadzi się na wydarzeniach zaplanowane na 4 lipca - w dokładną rocznicę deklaracji niepodległości przez Stany Zjednoczone. W centrum Waszyngtonu odbędą się koncerty, pokazy lotnictwa i fajerwerków. Jednym z głównych punktów festynu ma być także pokaz rodeo.

 

Mimo hucznych uroczystości zaplanowanych na ten ważny dla Amerykanów dzień, media zauważają, że prezydent Trump kreuje obchody 250-lecia niepodległości jako polityczny wiec promujący jego samego. Stacja "CNN" przypomina, że obchody 4 lipca mają charakter ponadpartyjny i koncentrują się na państwie, a nie interesach partii politycznej.

Wielkie celebracje w USA. "Złożona operacja"

W związku z obchodami 3 i 4 lipca zawieszone będą loty na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana. Jak podała Federalna Administracja Lotnictwa, ograniczenia obowiązywały w piątek od godz. 10 do 13. W sobotę natomiast lotnisko będzie zamknięte od południa do północy. W mieście wprowadzonych będzie wiele ograniczeń dla pieszych i kierowców.

 

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Do obchodów przygotowują się także federalne organy ścigania. Agencja AP pisała, że służby staną przed jedną z największych i najbardziej złożonych operacji dotyczących bezpieczeństwa. Porządku pilnować mają tysiące funkcjonariuszy organów ścigania i agentów oraz 5 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej. W mieście obecne będą pojazdy wojskowe.

 

Plany może pokrzyżować także pogoda. Agencja Reueters informuje, że z powodu upałów odwołanych może zostać wiele przemarszów, koncertów i pokazów fajerwerków w północnej i wschodniej części kraju. Z powodu temperatury wynoszącej 39,4 st. C. odwołano zaplanowaną na piątek uroczystość w Filadelfii.

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bp / polsatnews.pl
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