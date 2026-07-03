Pilot niewielkiego samolotu Cessny 182 Skyline upamiętnił wyjątkową rocznicę "pisząc" podniebną podróżą napis "USA 250th" - nawiązując w ten sposób do rocznicy. Następnie lotem wyznaczył kontury Stanów Zjednoczonych.

Pokaz można było oglądać przez internet, na platformie służącej do śledzenia ruchu lotniczego.

WATCH: Pilot of a Cessna Skylane RG has drawn a “250 YEARS” in the skies over Ohio to celebrate the 250th anniversary of American Independence. pic.twitter.com/vaH4jhpAj2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 3, 2026

USA. Obchody 250-lecia niepodległości, niezwykły pokaz pilota

W ramach celebracji 250. rocznicy niepodległości USA prezydent kraju, Donald Trump, ma wygłosić przemówienie w pobliżu Mount Rushmore - miejscu, gdzie znajdują się podobizny czterech amerykańskich prezydentów: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Rooseverlta i Abrahama Lincolna.

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Najwięcej ludzi zgromadzi się na wydarzeniach zaplanowane na 4 lipca - w dokładną rocznicę deklaracji niepodległości przez Stany Zjednoczone. W centrum Waszyngtonu odbędą się koncerty, pokazy lotnictwa i fajerwerków. Jednym z głównych punktów festynu ma być także pokaz rodeo.

Mimo hucznych uroczystości zaplanowanych na ten ważny dla Amerykanów dzień, media zauważają, że prezydent Trump kreuje obchody 250-lecia niepodległości jako polityczny wiec promujący jego samego. Stacja "CNN" przypomina, że obchody 4 lipca mają charakter ponadpartyjny i koncentrują się na państwie, a nie interesach partii politycznej.

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W związku z obchodami 3 i 4 lipca zawieszone będą loty na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana. Jak podała Federalna Administracja Lotnictwa, ograniczenia obowiązywały w piątek od godz. 10 do 13. W sobotę natomiast lotnisko będzie zamknięte od południa do północy. W mieście wprowadzonych będzie wiele ograniczeń dla pieszych i kierowców.

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Do obchodów przygotowują się także federalne organy ścigania. Agencja AP pisała, że służby staną przed jedną z największych i najbardziej złożonych operacji dotyczących bezpieczeństwa. Porządku pilnować mają tysiące funkcjonariuszy organów ścigania i agentów oraz 5 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej. W mieście obecne będą pojazdy wojskowe.

Plany może pokrzyżować także pogoda. Agencja Reueters informuje, że z powodu upałów odwołanych może zostać wiele przemarszów, koncertów i pokazów fajerwerków w północnej i wschodniej części kraju. Z powodu temperatury wynoszącej 39,4 st. C. odwołano zaplanowaną na piątek uroczystość w Filadelfii.

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bp / polsatnews.pl