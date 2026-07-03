O zdarzeniu poinformował szef szwajcarskich sił zbrojnych Benedikt Roos. Sprecyzował, że do incydentu doszło w zeszły weekend. - Operator poinformował mnie, że nad obiektem przeleciały drony. Nie jeden, ale kilka dronów, które leciały w formacji - relacjonował Roos cytowany przez portal swissinfo.ch.

- To nie są żarty. Potrzeba naprawdę zaawansowanej technologii, by móc wysyłać formację dronów nad kluczową infrastrukturą. Następnie drony zniknęły i nie wiadomo, kto za tym stał - podkreślił szef szwajcarskiego wojska. Dodał, że Szwajcaria musi teraz zrewidować cały katalog infrastruktury krytycznej.

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- Kiedyś sądziliśmy, że jeśli mamy kilku strażników, nikt nie będzie się mógł tutaj dostać. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej - mówił. Według armii w Szwajcarii systematycznie rejestruje się obecność dronów. Wojsko rozważa także ustanowienie strefy zakazu kotów nad obiektem.

Szwajcaria. Niezidentyfikowane drony nad bazą. "Zniknęły i nic nie wiadomo"

W rozmowie ze szwajcarską telewizją publiczną SRF armia odmówiła ujawnienia szczegółów dotyczących lokalizacji bazy, nad którą doszło do zdarzenia. Tłumaczy, iż utajnienie tych danych jest konieczne ze względów bezpieczeństwa.

- Obserwacja dotyczy obiektu wojskowego. Nie ujawniamy dalszych szczegółów. Armia coraz częściej wykrywa przeloty dronów w pobliżu oddziałów i infrastruktury wojskowej - zakomunikowało wojsko.

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Politycy z różnych partii są zgodni - podkreślają, że ten incydent budzi niepokój i musi pociągnąć za sobą konsekwencje. - Należy potraktować to bardzo poważnie. To była skoordynowana akcja. Taka, jaką widzieliśmy już w wielu innych krajach - mówiła Andrea Gmur, polityk partii Centrum.

- Wojna hybrydowa toczy się już od pewnego czasu. Najwyraźniej dotychczas nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy - dodaje Gmur. Z kolei Franziska Roth, członek Socjaldemokratycznej Partii Szwajcarii mówi, że "środki finansowe należy kierować tam, gdzie zagrożenie jest największe. Udowodniono, że właśnie tak jest w przypadku dronów".

Drony nad Szwajcarią. Sprawca nieznany

Od miesięcy w całej Europie zauważa się zwiększoną aktywność dronów, które krążą nad kluczowymi obiektami. Eksperci podejrzewają, że za wieloma z tych incydentów stoi Rosja. Wykorzystuje się je jako element wojny hybrydowej.

Jak dotąd w Szwajcarii odnotowano jedynie pojedyncze przypadki aktywności dronów, których celem było "szpiegowanie, wywołanie paniki lub odwrócenie uwag" - przypomina portal swissinfo.ch.

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bp / polsatnews.pl