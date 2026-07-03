Niespodzianka w sondażu. Uwzględnili potencjalne nowe ugrupowanie

Polska

Gdyby wybory odbyły się teraz, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 32,45 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Badanie uwzględniło również potencjalne nowe ugrupowanie, którego powstanie od miesięcy jest przedmiotem spekulacji.

Wnętrze sali plenarnej Sejmu RP, wypełnione posłami siedzącymi w ławach.
Wikimedia Commons
Sejm - zdjęcie archiwalne

Liderem badania pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,45 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 24,97 proc., a podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 12,75 proc. respondentów.

 

Kolejne miejsca zajęły Konfederacja Korony Polskiej (8,97 proc.) oraz Nowa Lewica (7,79 proc.). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Nowy sondaż. Potencjalne ugrupowanie Morawieckiego pod progiem

W sondażu uwzględniono również potencjalne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, tworzone wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Uzyskało ono 2,05 proc. poparcia, co oznacza wynik poniżej progu wyborczego.

 

Były premier powołał stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego przystąpiło już wielu polityków PiS. Pojawiają się spekulacje, że w przyszłości może ono zostać przekształcone w partię polityczną.

 

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Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzono w dniach 30 czerwca - 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.

Ekspert o szansach możliwej partii Morawieckiego

Zdaniem eksperta ds. marketingu politycznego Sergiusza Trzeciaka wynik pokazuje, jak trudno nowym środowiskom politycznym zaistnieć na scenie politycznej.

 

- Ten wynik pokazuje, jak trudno przebić się do świadomości wyborców w ugruntowanym systemie politycznym. Każda nowa marka musi walczyć o przekroczenie 5 proc., bo niższy wynik nie zachęca do jej popierania. Mateusz Morawiecki jest tego świadomy, ale im bliżej będzie wyborów, tym chęć wejścia nowego środowiska na rynek polityczny będzie silniejsza - ocenił.

WIDEO: "Rosnący nacjonalizm". Minister o wzroście poparcia dla prezydenta
Karol Płatek / Karol Płatek/wka / polsatnews.pl
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