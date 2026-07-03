W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman rozmawia z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcinem Bosackim. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii.