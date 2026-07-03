Marcin Bosacki w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman rozmawia z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcinem Bosackim. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki gościem programu "Gość Wydarzeń"
W drugiej części programu gościem będzie Daria Gosek-Popiołek - posłanka oraz kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa.
Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.Czytaj więcej