Marcin Bosacki w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman rozmawia z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcinem Bosackim. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii.

Polsat News
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki gościem programu "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem będzie Daria Gosek-Popiołek - posłanka oraz kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa.

 

 

Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.

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bp / polsatnews.pl
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