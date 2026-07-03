"Ceremonia żałobna i modlitwy ku czci przywódcy, który zginął śmiercią męczeńską, odbędą się 4 i 5 lipca w Wielkim Meczecie w Teheranie, a główne uroczystości pogrzebowe - w poniedziałek 6 lipca" - ogłosił Hassan Hassanzadeh, komendant Gwardii Rewolucyjnej odpowiedzialny za zorganizowanie ceremonii. AFP podaje, że ciało Alego Chameneiego zostało złożone w Wielkim Meczecie w piątek.

Pogrzeb Alego Chameneiego. Teheran zarządza dni wolne

Mohammad Bagher Ghalibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu, nazwał nadchodzące wydarzenia "jednym z najważniejszych momentów w historii kraju". Na czas uroczystości w Teheranie zarządzono dni wolne od pracy, a od soboty do poniedziałku nakazano zamknięcie urzędów.

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W tym czasie czasie będą także obowiązywały ograniczenia w ruchu lądowym oraz powietrznym. Część centrum Teheranu będzie niedostępna dla pojazdów prywatnych. Z kolei przestrzeń powietrzna nad stolicą zostanie częściowo zamknięta od piątku do niedzieli, a w poniedziałek całkowicie.

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Po uroczystościach w stolicy kraju ciało Chameneiego zostanie przewiezione do irackich świętych miast An-Nadżaf i Karbala, a następnie 9 lipca zostanie pochowane w Sanktuarium Imama Rezy - kompleksie świątynnym w mieście Meszhed, miejscu urodzenia ajatollaha.

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Wśród spodziewanych gości znaleźli się przedstawiciele 30 państw oraz mieszkańcy Iraku, Pakistanu i Afganistanu. Niewiadomą pozostaje kwestia udziału w ceremonii Modżtaby Chameneiego - obecnego najwyższego przywódcy, który przejął schedę po swoim ojcu. Duchowny nie pojawił się jednak publicznie od momentu objęcia tego stanowiska.