Janusz Kowalski użył cudzej karty i zagłosował. Awantura w Sejmie

- Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali. Poseł Janusz Kowalski mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą, głosując, więc zgłaszam tę sprawę - powiedział Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu PSL, opisując incydent z piątkowej sesji obrad Sejmu.

Posiedzenie Sejmu. Janusz Kowalski użył cudzej karty do głosowania

Paszyk oświadczył następnie, że klub złoży w tej sprawie zawiadomienie w prokuraturze, a także zwróci się do Komisji Etyki Poselskiej. Po tym wystąpieniu do mównicy podszedł Kowalski, zwracając się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prowadzący obrady nie udzielił mu jednak głosu.

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Poseł miał szansę odpowiedzieć na zarzuty w dalszej części obrad. - Wyjaśniając sprawę zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania, zgodnie z artykułem 189. może być dokonana reasumpcja - stwierdził. Jego zdaniem do sytuacji doszło w wyniku "zwykłej omyłki".

Oskarżenia pod adresem Kowalskiego. "Czasami się zdarza"

W reakcji na to wystąpienie Czarzasty także zapowiedział możliwość podjęcia działań w tej sprawie. - Panie pośle, konsekwencje (..) zostaną przez właściwe służby oraz może prokuraturę wyciągnięte - wskazał.

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W podobnym tonie o incydencie wypowiedział się poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. "Poseł Janusz Kowalski użył karty do głosowania należącej do posła Rzepy. Sprawa wymaga wyjaśnienia i oceny pod kątem odpowiedzialności regulaminowej oraz ewentualnej odpowiedzialności karnej" - czytamy w jego wpisie zamieszczonym na platformie X.

Głos w sprawie zabrała prokuratura.

"Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w sprawie posłużenia się dziś, podczas obrad Sejmu RP przy ul. Wiejskiej, przez posła na Sejm RP kartą do głosowania innego posła" - napisano w komunikacie.