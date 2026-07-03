"Jako syn tego wielkiego kraju". Papież zwrócił się do Amerykanów

Leon XIV wygłosił przemówienie podczas połączenia wideo z Narodowym Centrum Konstytucji w Filadelfii, które przyznało mu tegoroczny Medal Wolności.

Papież z medalem na piersi podkreślił: "Jako syn tego wielkiego kraju, założonego przez odważnych mężczyzn i kobiety, którzy marzyli o wolności i lepszym życiu dla siebie i swoich dzieci, łączę się z wami w prośbie o Boże błogosławieństwo dla przyszłości Ameryki, aby wzniosłe ideały zapisane na początku Deklaracji Niepodległości nadal prowadziły rozwój narodu w jedności, sprawiedliwości i pokoju".

ZOBACZ: Zostali biskupami wbrew woli papieża. Watykan objął lefebrystów ekskomuniką

- Od naszej młodości większość z nas podziwiała wymowę tych słów, z ich donośnym odwołaniem do prawa natury i Boga natury jako podstawy twierdzenia, że wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzeni jako równi i obdarzeni przez swego Stwórcę niezbywalnymi prawami, w tym prawem do życia, wolności i dążenia do szczęścia - powiedział pierwszy w historii papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych.

Papież składa życzenia USA. Wspomniał o amerykańskich ideałach

Zaznaczył, że w ciągu minionych 250 lat dla wielu narodów na całym świecie "mocna determinacja, by urzeczywistnić szlachetną wizję założycieli narodu, sprawiła, że Ameryka stała się synonimem wolności, gdy kraj otwierał swoje drzwi przed kolejnymi falami imigrantów umożliwiając im i ich dzieciom odegranie własnej roli w kształtowaniu przyszłości państwa".

- Ta sama miłość do wolności inspirowała Stany Zjednoczone w najciemniejszych godzinach ubiegłego wieku, w czasie dwóch wojen światowych, by spojrzeć poza siebie i ponosząc wielkie ofiary bronić sprawy wolności poza własnymi granicami - mówił.

Papież odnotował, że droga do zbudowania społeczeństwa ucieleśniającego ideały wolności i sprawiedliwości dla wszystkich nie zawsze była łatwa.

ZOBACZ: Ceremonia w Watykanie. Papież Leon XIV wyróżnił trzech Polaków

- Wciąż pozostaje ona pod wieloma względami zadaniem realizowanym w toku. Wysiłek, by urzeczywistniać tę wizję musi być podejmowany na nowo przez każde pokolenie, w obliczu wciąż nowych wyzwań - zauważył Leon XIV.

Wyraził przekonanie, że obecna rocznica jest okazją do refleksji nad zasadami, na których naród został założony; "w nadziei, że Ameryka pozostanie wierna marzeniu, które przyniosło jej miano krainy wolnych i domu odważnych".

Leon XIV zaapelował o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Leon XIV przypomniał, że "pierwszym prawem zapisanym przez założycieli narodu było prawo do życia".

- Żywotność kraju jest głęboko związana z wartością, jaką przypisuje on ludzkiemu życiu w każdej jego formie i kondycji, uznając godność nadaną każdej osobie ludzkiej z samego faktu jej istnienia - oznajmił apelując o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Jak dodał, po prawie do życia wolność była i pozostaje najważniejsza spośród zasad czczonych przez mężczyzn i kobiety, którzy w granicach tego kraju szukali nowego początku często utożsamiając ją z nadzieją, o jakiej wcześniej nie śmieli marzyć.

ZOBACZ: "Nie jest możliwe". Papież odrzucił prośbę niemieckich biskupów

- Choć wolność często rozumiana jest jako możliwość działania według własnego upodobania, ta autentyczna sięga znacznie głębiej. Opiera się na zdolności osoby ludzkiej do poznania prawdy i trwania przy dobru, nawet za wielką cenę; ofierze dobrze znanej wielu tym, którzy pracowali nad ukształtowaniem tego kraju - ocenił.

Papież mówił, że pragnienie prawdy i wolności oraz dążenie do szczęścia wciąż inspirują ludzi wszystkich pokoleń do zadawania fundamentalnych pytań dotyczących sensu życia.

"Ameryka od dawna broni wolności religijnej"

Stwierdził, że "odpowiedzi na te pytania nieuchronnie wyznaczają kierunek, jaki pragniemy nadać naszemu życiu, a Ameryka od dawna broni wolności religijnej, koniecznej do odpowiedzialnego podążania za nakazami sumienia w tej dziedzinie, wolnej od lęku i przymusu, zgodnie z tym, co zapisano w Pierwszej Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych".

Dodał, że wolność religijna dała początek amerykańskiej tradycji umożliwiającej dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny na rzecz promowania dobra wspólnego.

- Mam nadzieję, że ta tradycja nadal będzie przynosić owoce w debacie publicznej, naznaczonej umiarkowaniem, szacunkiem dla poglądów innych oraz nieustannym wysiłkiem na rzecz znajdowania wspólnej płaszczyzny w promowaniu sprawy pokoju i pojednania, w kraju i za granicą - powiedział Leon XIV.

Mówił również o tym, że aby naród mógł się rozwijać, musi być naprawdę zjednoczony; nie przez cele związane z chwilowymi przedsięwzięciami, ale przez trwałe ideały.

- Niech wspólna ludzka godność, równość i prawa zapisane w Deklaracji Niepodległości zawsze będą źródłem jedności i światłem przewodnim dla obecnego czasu i nadchodzących lat - oświadczył.

ZOBACZ: Papież z przesłaniem dla Polaków. "Wykorzystajcie je"

Papież zaznaczył: - Przyjmując tę nagrodę modlę się o to, aby 250. rocznica założenia tego wielkiego narodu stała się okazją do uroczystego ponownego zobowiązania się do tych ideałów, które uczyniły Amerykę krajem ceniącym pokój i dobrobyt, krajem odznaczającym się hojnością i szlachetnością serca.

O przyznaniu Medalu Wolności przez Narodowe Centrum Konstytucji poinformowano w marcu. Podkreślono wtedy, że w ten sposób postanowiono uhonorować wkład Leona XIV w promowanie ideałów Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA, która gwarantuje fundamentalne wolności: religii, słowa, prasy, pokojowych zgromadzeń oraz prawa do składania petycji.

Szef Narodowego Centrum Konstytucji Vince Stango w wydanym wiosną komunikacie napisał, że papież w wystąpieniach i dokumentach wskazuje na ogromną rolę swobód religijnych, wolności sumienia i respektowania ludzkiej godności w budowaniu demokracji i pokoju.