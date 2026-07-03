Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji dotyczy działalności grupy przestępczej, która - według ustaleń śledczych - działała co najmniej od listopada 2022 roku do kwietnia 2024 roku.

Członkowie gangu kradli samochody osobowe głównie na terenie Francji i Belgii. Następnie przerabiali w nich znaki identyfikacyjne, w tym numery VIN, a później działali tak, aby je zalegalizować pod kątem pochodzenia.

Kradzieże we Francji i Belgii, legalizacja w Czechach

Jak ustalili śledczy, w większości przypadków dokumenty umożliwiające dalszy obrót pojazdami uzyskiwano na terenie Czech. Tak przygotowane samochody trafiały następnie do Polski, gdzie były sprzedawane jako pojazdy pochodzące z legalnego źródła.

Przedmiotem przestępczego procederu były przede wszystkim samochody marki Peugeot - modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane w latach 2019-2022. Wartość pojedynczych pojazdów wynosiła od około 80 tys. do 250 tys. zł.

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Samochody z przerobionymi numerami VIN trafiały na polski rynek. Z kolei pojazdy, w których pozostawiono oryginalne oznaczenia identyfikacyjne, były demontowane, a części przeznaczano do dalszej sprzedaży.

W śledztwie odzyskano 52 pojazdy, których łączna wartość przekracza 6,8 mln zł. Istotnym elementem postępowania była współpraca polskich i czeskich organów ścigania. Powołano wspólny zespół śledczy JIT, który umożliwił sprawną wymianę informacji i materiałów dowodowych.

Szajka złodziei aut rozbita. Jednym z poszkodowanych był Krzysztof Gawkowski

Jednym z pokrzywdzonych w sprawie okazał się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W 2023 roku kupił samochód marki Peugeot 5008, który - jak ustalili śledczy - był tzw. klonem, czyli pojazdem ze skradzioną tożsamością.

"Wczoraj dowiedziałem się, że auto, które legalnie kupiłem za 100 tysięcy złotych ma swojego 'bliźniaka' we Francji, a mi sprzedano podrobioną w Polsce wersję. Finał jest taki, że samochód został zajęty przez policję i prokuraturę, a z żoną straciliśmy 100 tysięcy złotych" - napisał wicepremier.

Gawkowski podkreślił, że "każdy obywatel przed zakupem auta, powinien mieć możliwość potwierdzić, czy gdzieś w UE nie jeździ numerowy klon samochodu, który chce nabyć". "Wyrządzono mojej rodzinie krzywdę, a w oku zakręciła się łza. Mam jednak nadzieję, że służby państwa zadziałają sprawnie i szybko wykryją przestępców, a oni poniosą zasłużoną karę" - podsumował.

Dzień dobry, dziś witam się nie jako wicepremier, minister czy poseł, a jak zwykły obywatel. Wkurzony, oszukany i okradziony.



Dzielę się historią, która brzmi jak z powieści kryminalnych, które zdarza mi się pisać. Niestety jest prawdziwa i straszna. Wczoraj dowiedziałem się, że… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) April 25, 2024

Polityk wcześniej zweryfikował samochód po numerze VIN oraz sprawdził go w autoryzowanym serwisie. Po kilku miesiącach użytkowania pojazd został jednak zabezpieczony przez funkcjonariuszy CBŚP jako dowód w śledztwie dotyczącym działalności grupy przestępczej. Jak informował wcześniej portal Money.pl, Gawkowski odzyskał pieniądze za zakupiony samochód po skutecznym odstąpieniu od umowy.