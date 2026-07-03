Historyczny wynik Polsatnews.pl. Awans w kategorii "informacje i publicystyka - ogólne"
Polsatnews.pl po raz pierwszy w historii znalazł się na drugim miejscu w Polsce w kategorii "informacje i publicystyka - ogólne". Według najnowszych danych Mediapanel serwis osiągnął ponad 6,6 mln realnych użytkowników, wyprzedzając między innymi: WP Wiadomości oraz RMF24.
To pierwszy tak wysoki awans w tej kategorii, która obejmuje najważniejsze serwisy newsowe i publicystyczne w kraju. Dodatkowo Polsatnews.pl od marca niezmiennie utrzymuje pozycję lidera wśród telewizyjnych serwisów informacyjnych i czwarty raz z rzędu wyprzedza TVN24.pl w kategorii "informacje i publicystyka - ogólne".
- Dzisiejszy wynik pokazuje, jak ogromną pracę wykonał cały zespół. To sukces oparty na wiarygodności, szybkości działania i konsekwentnym stawianiu na rzetelne dziennikarstwo - podkreśla Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.
Sukces Polsatnews.pl. Rosną również zasięgi w sieci
Bardzo dobre rezultaty Polsat News odnotowuje również w mediach społecznościowych. W czerwcu kanał Polsat News na YouTube przekroczył poziom 500 tys. subskrybentów, a opublikowane materiały wygenerowały blisko 34 mln wyświetleń.
Na platformie X zgromadziliśmy ponad 310 tysięcy obserwujących, na TikTok ponad 73 tysiące obserwujących i ponad 2 miliony polubień.
ZOBACZ: Polsatnews.pl przed tvn24.pl w kategorii "Informacje i Publicystyka - ogólne"
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Rosnące zasięgi zarówno portalu, jak i kanałów cyfrowych potwierdzają skuteczność strategii rozwoju Polsat News w internecie oraz umacniającą się pozycję marki wśród najważniejszych źródeł informacji w Polsce.