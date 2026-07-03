To pierwszy tak wysoki awans w tej kategorii, która obejmuje najważniejsze serwisy newsowe i publicystyczne w kraju. Dodatkowo Polsatnews.pl od marca niezmiennie utrzymuje pozycję lidera wśród telewizyjnych serwisów informacyjnych i czwarty raz z rzędu wyprzedza TVN24.pl w kategorii "informacje i publicystyka - ogólne".



- Dzisiejszy wynik pokazuje, jak ogromną pracę wykonał cały zespół. To sukces oparty na wiarygodności, szybkości działania i konsekwentnym stawianiu na rzetelne dziennikarstwo - podkreśla Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

Sukces Polsatnews.pl. Rosną również zasięgi w sieci

Bardzo dobre rezultaty Polsat News odnotowuje również w mediach społecznościowych. W czerwcu kanał Polsat News na YouTube przekroczył poziom 500 tys. subskrybentów, a opublikowane materiały wygenerowały blisko 34 mln wyświetleń.

Na platformie X zgromadziliśmy ponad 310 tysięcy obserwujących, na TikTok ponad 73 tysiące obserwujących i ponad 2 miliony polubień.

ZOBACZ: Polsatnews.pl przed tvn24.pl w kategorii "Informacje i Publicystyka - ogólne"



Rosnące zasięgi zarówno portalu, jak i kanałów cyfrowych potwierdzają skuteczność strategii rozwoju Polsat News w internecie oraz umacniającą się pozycję marki wśród najważniejszych źródeł informacji w Polsce.

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red. / polsatnews.pl