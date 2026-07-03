Francuzi walczą o klimatyzatory. Przepychanki i chaos w sklepach
Przepychanki, kłótnie i chaos. Francuzi ustawili się w kolejkach pod sklepami, by przed kolejną falą upałów kupić wentylatory. W Nanterre ponad sto osób wtargnęło do sklepu, wyważając drzwi wejściowe. Półki z urządzeniami w wielu sklepach zostały opróżnione w ciągu kilku minut.
Setki klientów czekały w czwartek przed sklepami sieci Lidl we Francji, by zakupić wentylatory przed kolejną falą upałów.
Jak podaje dziennik "Le Parisien", sieć dyskontów wystawiła tego dnia na swoje półki 200 000 wentylatorów i klimatyzatorów. Zapotrzebowanie okazało się o wiele większe.
Francja. Kolejki po wentylatory
W niektórych miejscach klienci gromadzili się już od świtu. Ci, którym udało się wejść do sklepu często musieli walczyć z innymi o upragniony sprzęt. W sieci zaroiło się od nagrań, na których widać przepychanki i chaos.
W Nanterre ponad sto osób wtargnęło do sklepu, wyważając 200-kilogramowe drzwi wejściowe - widać na jednej z relacji w mediach społecznościowych, którą opisuje "Le Parisien".
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Wielu osobom nie udało się kupić urządzenia, co wywoływało duże rozczarowanie. W Saint-Germain-en-Laye półki opróżniały się w ciągu kilku minut - relacjonował reporter dziennika.
Niektórzy pojawili się tam dużo przed 8:30, a i tak czekali na próżno. - To absurd, ludzie kompletnie oszaleli - mówił reporterowi Haissam.
W Saint-Germain-lès-Corbeil również doszło do wtargnięcia do sklepu. Prawie 200 pojazdów zablokowało okolicę.
Braki w sklepach zauważono w wielu innych miastach Francji, także w Paryżu.
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