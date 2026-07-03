Setki klientów czekały w czwartek przed sklepami sieci Lidl we Francji, by zakupić wentylatory przed kolejną falą upałów.

Jak podaje dziennik "Le Parisien", sieć dyskontów wystawiła tego dnia na swoje półki 200 000 wentylatorów i klimatyzatorów. Zapotrzebowanie okazało się o wiele większe.

Francja. Kolejki po wentylatory

W niektórych miejscach klienci gromadzili się już od świtu. Ci, którym udało się wejść do sklepu często musieli walczyć z innymi o upragniony sprzęt. W sieci zaroiło się od nagrań, na których widać przepychanki i chaos.

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre.



La porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres.



La police vient d'arriver sur place.#Lidl #Canicule #Nanterre pic.twitter.com/62Flt6gxZP — Luc Auffret (@LucAuffret) July 2, 2026



W Nanterre ponad sto osób wtargnęło do sklepu, wyważając 200-kilogramowe drzwi wejściowe - widać na jednej z relacji w mediach społecznościowych, którą opisuje "Le Parisien".

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Wielu osobom nie udało się kupić urządzenia, co wywoływało duże rozczarowanie. W Saint-Germain-en-Laye półki opróżniały się w ciągu kilku minut - relacjonował reporter dziennika.

Niektórzy pojawili się tam dużo przed 8:30, a i tak czekali na próżno. - To absurd, ludzie kompletnie oszaleli - mówił reporterowi Haissam.

W Saint-Germain-lès-Corbeil również doszło do wtargnięcia do sklepu. Prawie 200 pojazdów zablokowało okolicę.

Braki w sklepach zauważono w wielu innych miastach Francji, także w Paryżu.

Fala upałów we Francji. Padł rekord

W czerwcu Francja zmagała się z falą upałów. Padł rekord temperatury w historii pomiarów w tym kraju. W Bordeaux, w południowo-zachodniej części państwa, termometr pokazał 44,6 st. C.

Ekstremalnie wysokie temperatury przyczyniły się do przerw w dostawach prądu i utrudnień w funkcjonowaniu transportu publicznego. W wielu miastach ze względów bezpieczeństwa zamykano szkoły. Odroczono także niektóre egzaminy ustne maturzystów. Z kolei w Paryżu przez kilka dni obowiązywał zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, tymczasowo zamknięto wieżę Eiffla dla zwiedzających, a godziny otwarcia Luwru zostały skrócone.