Edwin Bendyk w "Najważniejszych pytaniach" [OGLĄDAJ]

Polska

W piątkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak rozmawiają z Edwinem Bendykiem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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EDWIN BENDYKNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKA

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