Edwin Bendyk w "Najważniejszych pytaniach" [OGLĄDAJ]
Polska
W piątkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak rozmawiają z Edwinem Bendykiem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej