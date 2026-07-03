Dymisje wiceprezydentek Warszawy. Rafał Trzaskowski ogłosił

Prezydent Warszawy poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że o nowych osobach, które w miejsca Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry wejdą do Zarządu Miasta, będzie informował "w najbliższym i stosownym czasie". Jak zastrzegł, dymisjami wiceprezydentek nie przesądza, czy są winne afery w Szpitalu Południowym.

Rafał Trzaskowski zdecydował też o rozszerzeniu "standardu odpartyjniania" na "pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze". - Aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami, zasada będzie bardzo prosta. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję - wskazał.

Włodarz stolicy nakreślił zasadę: "Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii". - Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy radzie nadzorczej miejskich spółek. I żeby było jasne, nikogo nie stygmatyzuję - zaznaczył.

Machnowska-Góra i Kaznowska odchodzą z ratusza. Wydały oświadczenia

Po tym, jak Trzaskowski ogłosił rezygnację wiceprezydentek, Machnowska-Góra wydała oświadczenie. "(Kończę - red.) niezwykle wymagającą i satysfakcjonującą pracę dla Warszawy. Kończę ją z poczuciem dobrze wykonanej pracy (...). Sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla mnie. Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności" - zapewniła.

Pojawił się również komentarz ze strony Renaty Kaznowskiej. "Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje. Dziękuję wszystkim, których przez te lata spotkałam na swojej drodze. Wszystkim, z którymi dane było mi współpracować" - przekazała.

Trzaskowski: Każdy, kto chce obejść procedury, ma zostać odesłany z kwitkiem

Zdaniem prezydenta Warszawy "dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji". - Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić. Dla powołujących się na znajomości i wpływy - zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem - podkreślił, mając na myśli doniesienia o "saloniku VIP" w Szpitalu Południowym.

Na koniec przemówienia prezydent Warszawy wystosował apel. - Dajmy pracować naszym lekarzom, dajmy pracować pielęgniarkom, całemu personelowi warszawskich szpitali, w tym Szpitala Południowego (...). Nie niszczmy ich dorobku, nie podkopujmy do nich zaufania. Niech kilku złodziei i cwaniaków nie położy się permanentnym cieniem na ich ciężkiej pracy - powiedział.

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Sprawa dotyczy ujawnionych przez portal Zero.pl informacji dotyczących wysokich zarobków Dawida Kacprzyka, przyjmowania poza kolejnością polityków oraz nieprawidłowości związanych z rozliczaniem dyżurów. Po serii publikacji odwołano zarząd Szpitala Południowego.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał również radę nadzorczą placówki oraz polityków z rad nadzorczych wszystkich miejskich spółek medycznych. Z kolei stołeczna Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa śledztwa dotyczące działalności Kacprzyka oraz nadzoru nad funkcjonowaniem szpitala. Równolegle wyjaśniane są także nieprawidłowości związane z działalnością prosektorium placówki.