- Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących, precyzyjnych rekomendacji, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne - zapowiedział Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej.

Jak podkreślił premier, sprawa Szpitala Południowego jest już przedmiotem postępowania prokuratury, a osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie stołecznej placówki poniosły konsekwencje. Zaznaczył, że zadaniem rządu jest teraz uszczelnienie całego systemu ochrony zdrowia.

Donald Tusk stawia termin minister zdrowia i NFZ. Chce zmian w służbie zdrowia

Premier przypomniał, że kilka dni temu zwrócił się do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia o przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących zmian systemowych.

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- Nie mam żadnych wątpliwości, że kwestia Szpitala Południowego to w tej chwili kwestia prokuratury oraz konsekwencji wynikających z przebiegu audytu i kontroli. Dymisje na różnych szczeblach już nastąpiły - powiedział, dodając, że dla jego gabinetu najważniejsze jest obecnie wyeliminowanie mechanizmów, które umożliwiają nadużycia także w innych medycznych placówkach.

Tusk zapowiedział ponadto, że jednym z pierwszych działań będzie likwidacja "saloników VIP", jakie mogą funkcjonować w publicznej ochronie zdrowia. - To zjawisko musi zniknąć - podkreślił, zauważając, iż dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych powinien być równy i zależeć wyłącznie od kolejności zgłoszeń oraz wskazań medycznych.

- Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty czy ordynatora - zaznaczył.

Tusk apeluje do lekarzy i zapowiada uszczelnienie systemu

Szef rządu zapowiedział również walkę z tzw. zeszytami, czyli nieformalnymi listami osób przyjmowanych poza kolejnością. Jego zdaniem takie obchodzenie kolejek jest "nieakceptowalne". Poinformował również o przyspieszeniu prac nad centralną e-rejestracją. Jak wyjaśnił, system ma zapewnić pełną przejrzystość kolejek do świadczeń medycznych i umożliwić wykrywanie przypadków ich omijania.

Dodał, że rozwiązanie ma zostać uruchomione najpóźniej do końca roku i zostanie wprowadzone rozporządzeniem, bez konieczności zmian ustawowych. Zwrócił się również do środowiska medycznego o współpracę przy eliminowaniu nadużyć. - Wzywam wszystkich lekarzy do współpracy z rządem - powiedział.

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Jak podkreślił, wysokie wynagrodzenia lekarzy nie są problemem, jednak państwo musi skuteczniej przeciwdziałać przypadkom nadużywania systemu. Przytoczył również dane NFZ dotyczące kontroli w placówkach medycznych. Jak wskazał, w 2024 roku przeprowadzono 909 kontroli, które zakończyły się 25 zawiadomieniami do prokuratury na kwotę blisko 88 mln zł.

Nieprawidłowości stwierdzono w 94 proc. skontrolowanych placówek. W 2025 roku przeprowadzono 798 kontroli i skierowano 27 zawiadomień do prokuratury. W pierwszej połowie 2026 roku były 482 kontrole, a nieprawidłowości wykryto w 99 proc. przypadków. Premier zapowiedział również działania wymierzone w fikcyjne dyżury, omijanie kolejek oraz nadużycia przy rozliczaniu świadczeń finansowanych przez NFZ.

- Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek, koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi - zapowiedział Tusk.