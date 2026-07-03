Atak w Ukrainie. Media: Poważne zarzuty pod adresem niemieckiego giganta
Ukraina kwestionuje niezawodność systemu obrony powietrznej Skynex niemieckiej firmy Rheinmetall - donosi tygodnik "Stern". Gazeta dotarła do raportu, z którego wynika, że sprzęt zawiódł podczas rosyjskiego ataku w kwietniu. Jak czytamy, dron typu Shahed nie został zestrzelony "pomimo wielokrotnych możliwości jego namierzenia".
Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall na stronie internetowej chwali się, ze system Skynex "wyznacza nowe standardy". Tymczasem tygodnik "Stern" dotarł do ukraińskiego raportu, z którego ma wynikać, iż sprzęt zawiódł podczas ataku Rosji 1 kwietnia 2026 roku - podaje serwis t-online.de.
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W dokumencie ma być podane, że dron typu Shahed nie został zestrzelony "pomimo wielokrotnych możliwości jego namierzenia" w skutek czego doszło do uderzenia bezzałogowca i eksplozji. Według "Stern" incydent, który miał mieć miejsce na zachodzie Ukrainy, potwierdziło dwóch niezależnych od siebie świadków.
Ukraina krytykuje system Skynex. "Działał wyjątkowo zawodnie"
Zgodnie z raportem do obrony rejonu wykorzystano dwa systemy Skynex wyposażone łącznie w osiem dział kalibru 35 milimetrów, dwa radary oraz dwa stanowiska dowodzenia. W dokumencie pojawiają się wzmianki o "połączeniu usterek technicznych i problemów z namierzaniem celów".
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Raport podaje również, że "w ciągu kilku minut trzy z ośmiu dział przestały działać, między innymi z powodu usterek hydraulicznych, awarii radaru śledzącego oraz zacięcia podczas ładowania". "Ostatecznie tylko dwa z ośmiu działek były w stanie stabilnie śledzić cel" - przywołuje t-online.de.
W dokumencie stwierdzono też, że system wykazał "niską gotowość techniczną do działania", działał "wyjątkowo zawodnie" i "nie spełniał specyfikacji technicznych podanych przez producenta".
Rheinmetall odrzuca oskarżenia. "Niezwykle skuteczny i niezawodny"
Magazyn "Stern" zapytał o te zarzuty firmę Rheinmetall. Koncern oświadczył, że system Skynex "okazał się w Ukrainie niezwykle skuteczny i niezawodny".
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To nie jedyne problemy niemieckiego giganta i jego szefa Armina Pappergera. Minister obrony Boris Pistorius w ostatnim czasie wstrzymał projekt fregat F126, w który koncern się angażował. Z kolei w sprawie prac nad następcą czołgu Leopard rząd postawił na przedsiębiorstwo KNDS, choć Papperger deklarował swoją firmę jako potencjalnego partnera.
Skynex to lądowy system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Został opracowany w Niemczech i Szwajcarii, a wyprodukowany przez firmę Rheinmetall. Służy do zwalczaniu celów nisko lecących, małych i szybkich. Od 2023 roku wykorzystywany jest również w Ukrainie. Kraj otrzymał od Niemiec kilka egzemplarzy tego sprzętu.Czytaj więcej