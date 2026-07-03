Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall na stronie internetowej chwali się, ze system Skynex "wyznacza nowe standardy". Tymczasem tygodnik "Stern" dotarł do ukraińskiego raportu, z którego ma wynikać, iż sprzęt zawiódł podczas ataku Rosji 1 kwietnia 2026 roku - podaje serwis t-online.de.

ZOBACZ: Skradziono pomnik rosyjskiego pisarza. Zacharowa: Zaczęło się od Polski

W dokumencie ma być podane, że dron typu Shahed nie został zestrzelony "pomimo wielokrotnych możliwości jego namierzenia" w skutek czego doszło do uderzenia bezzałogowca i eksplozji. Według "Stern" incydent, który miał mieć miejsce na zachodzie Ukrainy, potwierdziło dwóch niezależnych od siebie świadków.

Ukraina krytykuje system Skynex. "Działał wyjątkowo zawodnie"

Zgodnie z raportem do obrony rejonu wykorzystano dwa systemy Skynex wyposażone łącznie w osiem dział kalibru 35 milimetrów, dwa radary oraz dwa stanowiska dowodzenia. W dokumencie pojawiają się wzmianki o "połączeniu usterek technicznych i problemów z namierzaniem celów".

ZOBACZ: Niemcy proszą USA o najważniejszą broń na świecie. Skorzysta Polska

Raport podaje również, że "w ciągu kilku minut trzy z ośmiu dział przestały działać, między innymi z powodu usterek hydraulicznych, awarii radaru śledzącego oraz zacięcia podczas ładowania". "Ostatecznie tylko dwa z ośmiu działek były w stanie stabilnie śledzić cel" - przywołuje t-online.de.

W dokumencie stwierdzono też, że system wykazał "niską gotowość techniczną do działania", działał "wyjątkowo zawodnie" i "nie spełniał specyfikacji technicznych podanych przez producenta".

Rheinmetall odrzuca oskarżenia. "Niezwykle skuteczny i niezawodny"

Magazyn "Stern" zapytał o te zarzuty firmę Rheinmetall. Koncern oświadczył, że system Skynex "okazał się w Ukrainie niezwykle skuteczny i niezawodny".

ZOBACZ: Niemcy oskarżają Ukrainę. W tle sprawa gazociągu Nord Stream

To nie jedyne problemy niemieckiego giganta i jego szefa Armina Pappergera. Minister obrony Boris Pistorius w ostatnim czasie wstrzymał projekt fregat F126, w który koncern się angażował. Z kolei w sprawie prac nad następcą czołgu Leopard rząd postawił na przedsiębiorstwo KNDS, choć Papperger deklarował swoją firmę jako potencjalnego partnera.

Skynex to lądowy system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Został opracowany w Niemczech i Szwajcarii, a wyprodukowany przez firmę Rheinmetall. Służy do zwalczaniu celów nisko lecących, małych i szybkich. Od 2023 roku wykorzystywany jest również w Ukrainie. Kraj otrzymał od Niemiec kilka egzemplarzy tego sprzętu.