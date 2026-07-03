77-latek groził zamachem na Nawrockiego. Akcja SOP i policji

Polska Karol Płatek / wka / polsatnews.pl

77-letni mężczyzna został zatrzymany po tym, jak miał skierować groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych informacji Radia Zet anonimowy rozmówca zadzwonił do Kancelarii Prezydenta i mówił o planowanym zamachu bombowym

Mężczyzna w garniturze gestykuluje na tle pomnika konnego przed budynkiem z kolumnami. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe powiększenie z napisem POLICJA na niebiesko-białym świetle.
PAP/Paweł Supernak/PAP/Radek Pietruszka
Policja zatrzymała 77-latka podejrzanego o kierowanie gróźb pod adresem prezydenta

W czwartek pracownicy Kancelarii Prezydenta odebrali niepokojące połączenie telefoniczne. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, anonimowy rozmówca podczas rozmowy kierował groźby pod adresem Karola Nawrockiego.

 

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Miał również mówić o planowanym zamachu bombowym, którego celem miał być prezydent. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciele Kancelarii Prezydenta niezwłocznie przekazali informacje do Służby Ochrony Państwa.

 

SOP powiadomiła następnie policję, która rozpoczęła ustalanie tożsamości osoby dzwoniącej.

Groził prezydentowi Nawrockiemu. Policja zatrzymała 77-latka

Jak podaje Radio Zet, dzięki skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy podejrzanego udało się namierzyć w ciągu kilku godzin od telefonu do Kancelarii Prezydenta.

 

Zatrzymanym okazał się 77-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali go jeszcze tego samego dnia. Na razie nie przekazano informacji, jakie zarzuty usłyszy ani jakie były motywy jego działania.

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