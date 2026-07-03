77-latek groził zamachem na Nawrockiego. Akcja SOP i policji

W czwartek pracownicy Kancelarii Prezydenta odebrali niepokojące połączenie telefoniczne. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, anonimowy rozmówca podczas rozmowy kierował groźby pod adresem Karola Nawrockiego.

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Miał również mówić o planowanym zamachu bombowym, którego celem miał być prezydent. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciele Kancelarii Prezydenta niezwłocznie przekazali informacje do Służby Ochrony Państwa.

SOP powiadomiła następnie policję, która rozpoczęła ustalanie tożsamości osoby dzwoniącej.

Groził prezydentowi Nawrockiemu. Policja zatrzymała 77-latka

Jak podaje Radio Zet, dzięki skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy podejrzanego udało się namierzyć w ciągu kilku godzin od telefonu do Kancelarii Prezydenta.

Zatrzymanym okazał się 77-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali go jeszcze tego samego dnia. Na razie nie przekazano informacji, jakie zarzuty usłyszy ani jakie były motywy jego działania.