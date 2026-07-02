Watykan opublikował treść dekretu, który podpisał prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kardynał Victor Manuel Fernandez. Biskupi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X oraz nowo konsekrowani biskupi zaciągnęli ekskomunikę za dokonanie "czynu o naturze schizmatyckiej", jakim była "konsekracja biskupia czterech prezbiterów bez papieskiego zlecenia i wbrew woli papieża".

Ekskomunika latae sententiae oznacza karę kościelną, która następuje automatycznie, w rezultacie samego faktu popełnienia czynu.

"Bolesny finał". Biskupi lefebryści objęci ekskomuniką

"Jest to bolesny finał wydarzeń, będący konsekwencją decyzji podjętej przez lefebrystów wbrew wielokrotnie wyrażanej woli papieża Leona XIV. Ekskomunika odłącza od Kościoła rzymskiego zarówno biskupów, jak i kapłanów należących do Bractwa Świętego Piusa X" - wskazuje Vatican News.

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"Duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie i dlatego należy ich uważać za schizmatyków" - zaznaczono. Dykasteria ds. Doktryny Wiary wskazała, że księża z Bractwa "sprawują sakramenty niegodziwie, a sakrament pokuty przez nich udzielany oraz małżeństwa, przy których asystują, są nieważne".

Święcenia miały miejsce w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w szwajcarskim Econe. Bez mandatu Stolicy Apostolskiej biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili czterech biskupów. W przeddzień święceń w Szwajcarii papież Leon XIV wystosował list do lefebrystów, prosząc, by odstąpili od swoich planów.

Ekskomunika biskupów lefebrystów. Papież apelował o "zawrócenie z tej drogi"

"Przepełniony chrześcijańską miłością, wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia" - napisał papież.

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Były to drugie święcenia u lefebrystów, czyli Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które powstało w Kościele katolickim w 1970 roku z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Przywiązani do kościelnej tradycji lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.

Status kanoniczny bractwa jest nieuregulowany. W 2009 roku Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z biskupów wyświęconych w 1988 roku. W 2016 Franciszek zgodził się, by wszyscy kapłani stowarzyszenia sprawowali sakrament pokuty i pojednania.