Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał w godzinach porannych informację, że w nocnych atakach zginęło 10 osób, a 34 zostały ranne. 32 z nich zostały przewiezione do szpitali. Wśród rannych są ratownicy medyczni i kierowcy karetki pogotowia.

Według najnowszych ustaleń, które opublikował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 13. Doniesienia o ofiarach śmiertelnych potwierdził Kliczko i dodał, że rannych zostało 86 osób - 70 z nich trafiło do szpitali.

Zmasowane ataki na Kijów. Ofiary śmiertelne i zniszczenia w stolicy Ukrainy

"W uszkodzonym budynku w dzielnicy Darnickiej trwa operacja poszukiwawczo-ratownicza" - napisał Kliczko.

Poinformował także, że częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W płomieniach stanął też dach hotelu usytuowanego przy Bulwarze Szewczenki w centrum miasta, wśród celów znalazło się także m.in. targowisko.

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W kolejnym wpisie Kliczko poinformował, że Kijów atakowany był dronami, pociskami balistycznymi i manewrującymi a łącznie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta po obu stronach Dniepru.

Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko sprecyzował, że łącznie doszło do ataków na ponad 30 miejsc. Na zdjęciach umieszczonych na Telegramie widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała, że w akcjach ratowniczych uczestniczy niemal 500 osób.

Reakcja na rosyjskie ataki. Zełenski przerwał wizytę, Polska poderwała myśliwce

Z powodu nocnych ataków Rosjan na Kijów, Polska poderwała myśliwce. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Prezydent Ukrainy, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę.

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Zełenski zaapelował do obywateli Ukrainy o zachowanie szczególnej ostrożności, korzystanie ze schronów i zwracanie uwagi na syreny alarmowe.

- Przywódca Rosji stanowczo odmawia zakończenia wojny. I chociaż przekazaliśmy mu już wszystkimi możliwymi kanałami oficjalnymi i nieoficjalnymi (…) że wojna może i musi zostać zakończona, a my na Ukrainie jesteśmy gotowi do spotkań, do konstruktywnych negocjacji, on sam widzi w sobie jedynie dalszą agresję wobec Ukrainy, innych sąsiadów i całej Europy - powiedział prezydent Ukrainy.