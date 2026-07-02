Zbigniew Ziobro w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

Zbigniew Ziobro w rozmowie z Cyprianem Jopkiem stwierdził, że nie obawia się procedury ekstradycyjnej, twierdząc, że wniosek będzie rozpatrywał niezawisły sąd. - Ekstradycja ma ten plus, że tutaj Żurek ani Tusk nie będą mogli nim manipulować. Więcej w czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii.

Dziennikarz z mikrofonem Polsat News przeprowadza wywiad z mężczyzną w garniturze na tle miejskiego krajobrazu.
Polsat News
Zbigniew Ziobro w "Gościu Wydarzeń"

W rozmowie z dziennikarzem Polsat News Cyprianem Jopkiem, były minister sprawiedliwości odniósł się także do słów Waldemara Żurka, który mówił, że po wygaśnięciu Genewskiego Dokumentu Podróży Zbigniewa Ziobry mógłby zostać zatrzymany przez służby migracyjne ICE. - Taki wariant możliwy jest tylko i wyłącznie w wyobrażeniach Donalda Tuska i pana Żurka - mówił Ziobro.

 

Były minister sprawiedliwości, pytany o status uchodźcy jeszcze przed ogłoszeniem decyzji węgierskiego rządu, unikał odpowiedzi na pytanie, czy dysponuje innym dokumentem. - Zaczekajmy. Nie uprzedzajmy faktów. (...) Już zapowiadali mój przyjazd i odliczali godziny do mojego przywiezienia mnie przez pana Magyara do Warszawy i chcieli to celebrować wielkie wydarzenie. Tusk nawet i tutaj okazał się fajtłapą - powiedział Ziobro.


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akr / polsatnews.pl
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