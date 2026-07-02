Prokuratura postawiła zarzuty Wojciechowi Ślusarczykowi znieważenia pary prezydenckiej Marty i Karola Nawrockich. Sprawa dotyczy wpisu radnego PSL powiatu radomszczańskiego z sierpnia.

Kilkanaście dni po zaprzysiężeniu Nawrockiego na prezydenta Ślusarczyk opublikował w swoich mediach społecznościowych grafikę, na której wizerunek pierwszej damy został przerobiony na księżniczkę. Problem polegał na umieszczonym na zdjęciu pytaniu: "A Shrek gdzie?".

Prokuratura postawiła zarzuty radnemu PSL. Miał znieważyć prezydenta i jego żonę

Według informacji "Gazety Radomszczańskiej" dzień po opublikowaniu grafiki do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Przekazano, że złożył je przedsiębiorca związany ze stowarzyszeniem OdNowaRP, którego prezesem jest poseł PiS Marcin Ociepa.

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Następnie prokuratura zleciła policji czynności, przesłuchała zgłaszającego i wszczęła śledztwo. W listopadzie miała się skontaktować z Martą Nawrocką i szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim.

Została również zamówiona opinia biegłego, który miał stwierdzić, czy porównanie do postaci z bajki było znieważeniem. Ostatecznie w maju Wojciech Ślusarczyk usłyszał zarzut znieważenia prezydenta i jego żony, które dotyczą art. 135 i 216 Kodeksu karnego.

Do przesłuchania radnego doszło w czerwcu. Nie przyznał się do winy.

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jkn/wka / polsatnews.pl